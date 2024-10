Derrumbe en Villa Gesell: la Justicia tiene confirmadas tres personas desaparecidas

Se trata de tres hombres de 25, 27 y 46 años. El caso se investiga como estrago culposo y hay un capataz y tres albañiles aprehendidos.

No ha habido cifras oficiales sobre la cantidad de personas que quedaron atrapadas por el derrumbe del Apart Hotel Dubrovnik en la ciudad de Villa Gesell hasta el atardecer de este martes, cuando fuentes de la investigación confirmaron a Infobae que, oficialmente, la Justicia tiene confirmadas tres desaparecidos, en el marco de la causa que lleva la fiscal Verónica Zamboni como estrago culposo.

Durante todo el día se manejaron cifras de entre 7 y 9 personas que podrían haber quedado atrapadas en los escombros, con base en los registros del hotel que colapsó.

Sin embargo, ahora los investigadores pudieron confirmar que hay tres “víctimas establecidas aún no halladas”. La palabra víctimas no significan que no estén con vida, sino que es una terminología.

Se trata de tres hombres de 25, 27 y 46 años que fueron identificados por las fuentes del caso consultadas por este medio como José Stefanic, oriundo de Villa Gesell; Matías Chaspman, de la localidad de Batán; y Mariano Troiano, de Mar del Plata.

Karen Troiano,hija de Mariano Troiano (47) un plomero y gasista que está desaparecido, dijo que su padre había viajado a Villa Gesell hace dos semanas “La arquitecta le recomendó que se ponga un seguro de vida, eso me pareció bastante raro porque nunca había solicitado esto para una obra”, contó la joven en La Nación+.

Según precisó, su padre “fue a modificar duchas, baños, y hacer arreglos estéticos de plomería”. Y afirmó que “dormía en el hotel para que pasen el día para no atrasar la obra”.

Por lo pronto, esta noche continuarán las tareas de remoción de escombros y búsqueda de los desaparecidos. Los trabajos por la noche se harán con 10 torres de iluminación y equipos rotativos, de un grupo de rescatistas que abarca 350 personas en diferentes tareas, según confirmó el director provincial de Defensa Civil, Fabián García, a Infobae.

“El lugar estaba en funcionamiento como hotel y había pocas personas por las obras de remodelación que se estaban haciendo. Incluso, los cuatro aprehendidos estaban en el lugar al momento en que se sintieron los indicios del colapso”, explicaron las fuentes consultadas.