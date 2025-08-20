Denunciaron un supuesto secuestro en la Capital de Catamarca e intervino la Justicia Federal

Un supuesto secuestro extorsivo movilizó a las fuerzas de seguridad de la Capital, luego de que la madre de un hombre de 36 años denunciara que le exigieron el pago de 20.000 dólares para liberar a su hijo. La mujer se presentó en una comisaría en la madrugada de ayer martes, tras recibir la llamada de los presuntos secuestradores, quienes utilizaron el teléfono de la supuesta víctima.

Ante la gravedad de la situación, se dio intervención inmediata a la Justicia Federal, la que comenzó una investigación exhaustiva. A lo largo del día, la policía y la fiscalía trabajaron en varias hipótesis, analizando las llamadas y realizando entrevistas. La causa, que mantuvo en vilo a las autoridades y por las características del hecho mantuvo el sigilo, consideró que lo acontecido presentaba “circunstancias extrañas” que aún son materia de análisis.

El caso tuvo un giro inesperado cuando, pasadas las 22:00 de ayer martes, el hombre apareció en la vía pública, ileso. Fue hallado sentado en la vereda de la avenida Acosta Villafañe, cerca de un conocido supermercado.

Las fuentes policiales confirmaron al diario La Unión que no se realizó ningún pago de rescate. Ahora, la investigación se centrará en desentrañar las circunstancias que rodearon este particular suceso, que en un primer momento fue tratado como un secuestro extorsivo.