Denunciaron otro caso de la banda de estafadores en Catamarca: involucra a un intendente

Rafael Garzón, docente de Antofagasta de La Sierra, relató su experiencia como víctima de una operación fraudulenta que involucra una red de estafadores con conexiones en el Poder Judicial y la Policía.

Denunció un intento de despojo de su propiedad en Valle Viejo, al recibir una carta del ex intendente Carlos Fabián, que lo amenazaba con acciones legales.

A medida que investigaba, Garzón descubrió la existencia de una denuncia falsa en su contra, presentada por Fabián, y la implicación de personas como Rodrigo del Campo y un supuesto ex policía apellido Bazán.

Garzón comentó esta mañana a Radio TV Valle Viejo: “Tengo una casa a cargo, que es una casa de tres generaciones, familiar, en posesión. El día 4 noviembre del año pasado yo recibí una carta de documento de este señor ex intendente de Antofagasta, Carlos Amancio Fabián. Me intimaba a dejar un domicilio de la calle Bernadino Ahumada, un centro donde pasaron ahora los acontecimientos de esta estafa, El señor Carlos Fabián me intimaba a mí a dejar la propiedad como si fuera terreno de él. A partir de una carta de documento nada más. Pasado este tiempo yo voy a la propiedad alertado por mi vecino y me doy con la novedad. Estaba viendo que me estaban levantando paredes y unas columnas. Frente a frente con este señor Rodrigo del Campo. Seguidamente, unos días posteriores, se acerca un señor, se presenta con el señor Bazán, sereno de las propiedades que había estado en el caso de este señor Del Campo. Dijeron que yo tenía una denuncia penal en mi contra”.