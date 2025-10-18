Denunciaron a dos periodistas por “inducir al engaño” a los votantes de La Libertad Avanza

A pocos días de las elecciones legislativas, una polémica mediática escaló hasta los tribunales. Los periodistas Diego Brancatelli y Pedro Rosemblat fueron denunciados por “haber inducido al engaño a los votantes” a través de mensajes difundidos en televisión y redes sociales.

La presentación judicial, a la que accedió TN, se basa en el artículo 140 del Código Electoral Nacional, que establece penas de prisión para quien “con engaños indujere a otro a votar en determinada forma o a abstenerse de hacerlo”.

En ese sentido, denunciaron que los comunicadores habrían promovido confusión sobre el modo correcto de votar por La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires, donde la boleta única de papel todavía incluye el nombre de José Luis Espert, aunque el primer candidato de ese espacio es Diego Santilli.

Las denuncias sostienen que Brancatelli, durante una emisión del programa Argenzuela (C5N), y Rosemblat, en su canal de streaming, se refirieron con tono irónico a la candidatura de Santilli y sugirieron, a modo de broma, tachar el nombre de Espert y escribir el de Santilli en la boleta.

Rosemblat pronunció durante una transmisión en vivo un mensaje que rápidamente se viralizó: “Recuerden que si cuando entran al cuarto oscuro ven que no está Santilli en la boleta, tienen que salir y decir en voz audible ‘¡Falta Santilli en la boleta! Quiero votar a Santilli’. De esa forma, el fiscal y el presidente de mesa pueden computar su voto”.

En este sentido, la denuncia subraya: “Tal conducta, además de falsa y manifiestamente irresponsable, pudo haber inducido a error a miles de votantes, afectando la transparencia y libertad del sufragio”.

LaCámara Nacional Electoral aclaró de manera oficial que no es necesario modificar ni escribir en la boleta, y que cualquier anotación manual puede invalidar el voto.

Desde el entorno libertario hubo fuertes reacciones. Varias cuentas partidarias llamaron a denunciar los videos ante la Justicia Electoral y el director de Comunicación Digital de la Casa Rosada, Juan Pablo Carreia, escribió que, si un comunicador libertario hubiera hecho algo similar, “ya estaría denunciado penalmente”.

La controversia llega en un contexto político de máxima tensión, con la aplicación por primera vez de la Boleta Única de Papel (BUP) en elecciones nacionales y un clima de alta polarización.

La Justicia Federal deberá determinar ahora si las expresiones de Brancatelli y Rosemblat constituyeron un acto de inducción al engaño sancionado por la ley electoral o si fue una ironía malinterpretada por el fervor de la campaña.