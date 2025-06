Denunciarán a Zampieri, Niederle y Denett por maniobras irregulares que dejaron a Catamarca sin representante en TRANSNOA SA

El diputado Tiago Puente fue entrevistado esta mañana de lunes en Radio TV Valle Viejo, donde denunció que Catamarca perdió su representación en el directorio de TRANSNOA S.A. por una maniobra que calificó como irregular y encubierta por el gobernador Raúl Jalil, el ministro Eduardo Niederle y el fiscal de Estado Marcos Denett.

Según detalló, el exdirector Lucas Zampieri, participó de una reunión el 15 de mayo cuando ya no ocupaba el cargo, lo que permitió aprobar medidas que dejaron a la Provincia sin voz ni voto en una empresa estratégica para la energía.

Puente advirtió que esta situación ya judicializada implica un perjuicio económico directo para Catamarca, que quedó excluida por tener solo el 5,06% de participación accionaria.

El legislador radical acusó al Gobierno provincial de ocultar la maniobra y anticipó posibles denuncias penales contra los funcionarios involucrados por omisión y encubrimiento.

Puente afirmó: “Lo denunció (a Zampieri) el vicepresidente de TRANSNOA por usurpación de títulos, pero hoy debería ser el fiscal de Estado el que debería denunciar a Lucas Zampieri por estafar a la provincia de Catamarca. Y si no lo hace él, lo haremos nosotros. Lo vamos a hacer en las próximas horas. Y no solamente Lucas Zampieri, ya lo advertí. Probablemente avancemos en una denuncia penal a Raúl Jalil, a Eduardo Niederle y a Marcos Denett. Es la causa que denuncié por corrupción. Yo todavía confío en alguna parte de la justicia. Esto es contundente. Les acabo de mostrar las pruebas. Niederle también es responsable, por eso digo que vamos a denunciar a Raúl Jalil, a Eduardo Niederle y a Marcos Denett. Son las tres personas que deberían haber velado y son los que deberían estar haciendo lo que yo hoy estoy haciendo acá, pero no. A ellos les gusta ser cómplices de sus amigos, porque Lucas Zampieri es uno de ellos. Entonces, para mí ellos sabían lo que decía Lucas Zampieri, lo que estaba haciendo y lo que hizo”.