Denuncian robo a alumnos del Colegio Quintana de Catamarca en Puerto Iguazú (Video)

Un grupo de 80 alumnos del Colegio Padre Ramón de la Quintana de Catamarca fue víctima de un robo anoche en un hotel de Puerto Iguazú.

Los estudiantes se encontraban alojados en el establecimiento hotelero y habían participado de la cena de despedida. Al retornar a las habitaciones se dieron con que habían sido blanco de los delincuentes.

Emilia, madre de uno de los estudiantes, aseguró que los malvivientes sustrajeron dinero, ropa, calzado, entre otros objetos. A modo de ejemplo, aseveró que uno de los chicos retorna “con lo puesto”.

Más allá de lo material, la progenitora lamentó la penosa situación por la que debieron atravesar los alumnos cuyas edades rondan los 11 y 12 años.