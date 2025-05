Denuncian que torturaron durante cinco horas a un cadete de la escuela de Policía de Catamarca

Roxana Ledesma, madre del cadete Santiago Vaquel, envió esta mañana un audio a Radio TV Valle Viejo, denunciando que su hijo, cadete de segundo año en la Escuela de Cadetes Teniente General Juan Domingo Perón, con orientación penitenciaria, fue víctima de torturas y vejaciones durante 5 horas.

Esto le ocasionó lesiones al joven, quien ahora deberá someterse a una cirugía, marginándolo de sus estudios, y la mujer aseguró que las autoridades de la Policía están en conocimiento del hecho, pero no les dieron ninguna respuesta, solución o apoyo.

La siguiente, es la transcripción del audio enviado por Ledesma a nuestra emisora:

“Quería primero agradecer y contar a la vez algo muy delicado que estoy viviendo como mamá, mi familia, debido a una situación muy grave, considero muy grave, muy delicada, la que sufrió mi hijo, Cadete, de la Escuela con Orientación Penitenciaria, Cadete del segundo curso, ha sufrido lamentablemente torturas, vejaciones, de tal manera que hemos realizado ya la denuncia, se ha realizado el día 20, una denuncia en contra de los directivos de la Escuela de Policía de Cadetes y también en contra de dos cadetes, que son los dos cadetes que han torturado, lamentablemente han torturado a mi hijo, lo hicieron desde la hora 5 de la mañana hasta las 10 de la mañana, esta tortura que sufrió mi hijo dejándolo tirado sin fuerzas tuvo como consecuencia torturas de ligamentos, a lo cual hoy por hoy él debe someterse a una cirugía muy grande, una cirugía que por supuesto cuesta bastante dinero, que en definitiva ese no sería el problema, el problema es que lo que quiero decir es que yo llevé a la Escuela de Cadetes a un joven con todas las ganas de perfeccionarse, con todas las ganas de obtener un título, de manera que lo entregué a esa escuela con toda la confianza como cualquier padre, lo entregué sano, casualmente es por eso que la escuela lo acepta porque reunía todas las condiciones, aprobó todos sus exámenes, estaba completamente sano y lamentablemente hoy por hoy tengo que decirte que estoy con un hijo que fue torturado dentro de la Escuela de Cadetes, con el conocimiento del director de la Escuela de Cadetes, con el conocimiento de los oficiales del servicio penitenciario, ya ha puesto en conocimiento el señor jefe de policía y otras autoridades que en este tiempo sólo me han escuchado y no he obtenido respuesta alguna de ninguno. Lejos, pero lejos de preocuparse sobre la situación espantosa en la cual mi hijo hoy por hoy está viviendo, no nos dieron absolutamente ninguna solución, ningún apoyo, no hemos tenido apoyo alguno, mi hijo ha quedado prácticamente solo. En esta lucha únicamente son los padres y la familia quienes nos están acompañando. Lo que digo es extremadamente grave, es extremadamente peligroso que tengamos que estar pasando esta situación casualmente de una escuela de formación policial. Se supone que adentro hay gente preparada para formar a futuros ciudadanos que van a cuidar y van a resguardar por la integridad física de los ciudadanos y lamentablemente nos encontramos nosotros hoy estamos viviendo esta situación tan grave, tan delicada como es que te entreguen un hijo con semejante lesión, con semejante daño que le han causado, torturándolo, porque esa es la palabra y eso es real, con conocimiento de oficiales del Servicio Penitenciario, porque él de antemano ya lo sabía, fue a poner en conocimiento lo que se estaba manifestando un día anterior y lo único que hicieron los oficiales del Servicio Penitenciario es responder, ya vamos a ver qué hacemos. Cuando mi hijo ingresa a las cinco de la mañana por el puesto de la escuela de cadetes, ya estaba el agresor, uno de los agresores esperándolo para torturarlo hasta las 10 de la mañana. Es gravísimo lo que estamos pasando, tengo las pruebas, tengo los exámenes médicos y así como eso tengo mucha documentación en mis manos que las puedo poner para que ustedes las puedan ver y vean que esto es real lo que nosotros estamos viviendo. La denuncia que hacemos es por una tortura que un cadete del interior, lamentablemente en busca de perfeccionarse para obtener un título y tener un trabajo, ha sido torturado dentro de la escuela de cadetes. Repito esto con conocimiento de las máximas autoridades de la institución, con conocimiento de los oficiales que están a cargo de y encargados de cuidar de ellos. Lamentablemente hoy me entregan un hijo en estas condiciones. Muchísimas gracias. Mi nombre es Roxana Ledesma, soy la madre del cadete de segundo año, Vaquel Santiago, que hoy se encuentra en esta lamentable situación sufriendo por esta semejante tortura que vivió adentro y todos los otros daños que vienen a aparejar. Muchísimas gracias, muy buenas tardes”.