Denuncian ataque a tiros contra un automóvil y un local comercial en la Capital de Catamarca

La Policía de Catamarca investiga dos ataques ocurridos en la ciudad Capital que afectaron a un comerciante y dejaron daños materiales en vehículos y un local comercial.

Según la denuncia presentada por un hombre de 45 años, con domicilio en barrio Lomas del Mirador, el primero de los incidentes se produjo entre las 21:00 del lunes 11 y las 19:26 del martes 12 de agosto, cuando desconocidos habrían efectuado disparos de arma de fuego contra su automóvil Mini Cooper, estacionado frente a su vivienda, provocando daños en los vidrios.

El segundo episodio tuvo lugar pocas horas después, entre las 00:30 y las 09:28 del miércoles 13 de agosto. En esa ocasión, rompieron los vidrios de un Chevrolet Celta y el vidrio de la puerta del local comercial “Casa Bella”, ubicado en avenida Felipe Figueroa 46, propiedad del denunciante.

En ambos casos, se presume que los atacantes utilizaron la misma modalidad. La denuncia fue radicada con un sospechoso identificado y la causa quedó a cargo de las autoridades, quienes iniciaron las actuaciones correspondientes.