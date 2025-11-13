Denuncian antisemitismo y burla a la investidura presidencial en una muestra artística en el Concejo Deliberante pampeano

Una fuerte ola de repudio sacudió la ciudad de Santa Rosa, La Pampa, por la exposición “Caricaturas del desastre. Años 2023-2025”, del dibujante Sergio Ibaceta inaugurada en la galería Alfredo Olivo, perteneciente al Concejo Deliberante local.

Diversas voces políticas y sociales manifestaron su rechazo ya que las obras contienen mensajes antisemitas y una actitud de burla hacia la investidura presidencial y sus ministros, como así también hacia el judaísmo y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.

La controversia escaló cuando la concejala Fernanda Oddi, acompañada por su colega Marcelo Guerrero, ambos del PRO, intentaron impedir de manera definitiva la exhibición de las obras de Ibaceta en espacios públicos.

Y la concejala respondió a estas acusaciones a través de un video publicado en sus redes sociales, donde afirmó: ”Lo que intentamos es salvaguardar la integridad de las instituciones. Finalmente, a pesar de nuestro pedido y luego de haberla suspendido, la presidenta del Concejo Deliberante autorizó la muestra Caricaturas del desastre 2023-2025”, sostuvo.

Por otro lado, durante el acto de apertura, la viceintendenta Romina Montes de Oca (y titular del CDSR) defendió la exposición ante medios locales, destacando el poder del arte para provocar reflexión y conmoción social. “La obra de Sergio no relata solamente la realidad, sino que te interpela a la reflexión. Qué fuerte que un arte impacte más que la realidad misma. Qué fuerte que no te impacte una persona durmiendo en la calle, pero que sí impacte cuando se lo ve en una obra”.

El propio autor de la muestra, quien fuera director de Cultura de la Municipalidad de Santa Rosa (2019–2023) e integrante del colectivo Muralistas Políticxs Pampeanxs y actual miembro de la Red de Artistas Visuales de La Pampa, explicó el sentido de su trabajo. “Es una obra que habla de la lucha, de la resistencia, de la crítica a través de la ironía. Cuando pensamos en esta muestra, que es una decisión colectiva con los compañeros del Partido Comunista (PC), tiene que ver con una parte de la producción de los últimos dos años que subo a las redes”, subrayó sobre sus trabajos que también expuso en la sede partidaria pampeana.

No obstante, la polémica se reavivó cuando desde el entorno de Oddi se cuestionó la decisión de autorizar la muestra en la galería del Concejo Deliberante. En un mensaje difundido, se sostuvo: “Esto está pasando ahora en la galería Alfredo Olivo del Concejo Deliberante de Santa Rosa, autorizar una muestra como esta, donde no se respeta la investidura presidencial”.

El comunicado agregó: “Hay claras expresiones antisemitas, se burla del judaísmo y ridiculiza al presidente y ministros de la nación. Esto deja mal parado al municipio, al Concejo Deliberante y a los santarroseños en su totalidad”.

Por su parte, la reacción institucional no se hizo esperar. La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) manifestó su repudio a través de sus redes sociales tras la inauguración de la muestra. En su declaración, la entidad expresó: “Expresamos nuestro enérgico repudio a la muestra presentada en el Concejo Deliberante de Santa Rosa, La Pampa, en la que se banaliza el Holocausto, faltándole el respeto e incitando al odio a la investidura presidencial y representación de Argentina e Israel”.

Fuente: Infobae