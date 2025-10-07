Denuncian a una mujer policía de Catamarca por vejaciones a tres jóvenes efectivos

Tres nuevos efectivos policiales que prestan servicios en la Comisaría Décima radicaron una denuncia contra una oficial de apellido Vaquel, jefa de la mencionada dependencia.

El hecho que se conoció hoy, ocurrió cuando la mujer ordenó a los jóvenes efectivos que no efectuaran el informe correspondiente por su tarea de recorridos preventivos por la jurisdicción, desestimando una orden jerárquica.

Está situación generó un altercado por lo que la policía habría encerrado en una habitación a los numerarios y arrojado gas lacrimógeno, afectándolos severamente en su integridad física.

Al lograr zafar de la situación, los uniformados dieron cuenta del hecho a los superiores, radicando la denuncia pertinente. Hasta el momento no hay pronunciamiento de la fuerza sobre este violento episodio.