Catamarca: denuncian a un concejal de El Alto por presunto abuso y acoso sexual

En las últimas horas trascendió que un concejal del Departamento El Alto habría sido denunciado en sede judicial por presunto abuso y acoso de índole sexual. Según el testimonio incorporado a la causa, una mujer habría manifestado que el episodio ocurrió en el interior de un comercio que pertenecería al edil, donde se habría encontrado bajo una situación de vulneración y hostigamiento sexual.

Tanto la identidad de la víctima como la del presunto victimario se mantienen en estricta reserva, a fin de preservar la investigación. Este tipo de hechos, por su naturaleza de índole privada, requieren la aplicación de protocolos específicos y el avance de diligencias judiciales antes de que se puedan dar a conocer los nombres de las personas involucradas.

Por estas horas, la información oficial se mantiene bajo reserva, mientras la Justicia lleva adelante las investigaciones y las medidas correspondientes para esclarecer el hecho.

Fuente: Catamarca en Cana