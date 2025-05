Denuncian a cuatro policías por el abuso sexual de un detenido

Un joven detenido denunció haber sido víctima de abuso sexual y golpizas por parte de cuatro policías en la sede de la Brigada de Las Talitas, en Tucumán. Los efectivos ya fueron separados de la fuerza y están siendo investigados por la Justicia. La víctima fue agredida el 5 de abril y, tras contar su historia, sus familiares aseguraron que atraviesa un profundo estado de angustia: “Está muy mal. A veces piensa en quitarse la vida. Esto no puede quedar así”.

El joven, de 25 años, se encontraba alojado en la ex Brigada de Investigaciones por una causa de robo, pero fue trasladado a otra dependencia policial en Villa Mariano Moreno. Allí, según denunció, fue brutalmente golpeado por cuatro uniformados, uno de los cuales lo habría violado con un palo de escoba. Los familiares creen que fue una represalia por no haber pagado un supuesto “arreglo” para quedarse en una oficina y no en un calabozo.

Luego del ataque, los policías intentaron trasladarlo a otras comisarías para deshacerse del problema. En cada intento fueron rechazados debido al estado del detenido y a la falta de documentación médica que explicara sus lesiones. Finalmente, fue aceptado en la dependencia de Los Nogales, donde el personal tomó su denuncia, preservó su ropa como evidencia, lo llevó al hospital y notificó al Ministerio Público Fiscal.

Durante su internación en el Centro de Salud, un comisario activo —padre de uno de los policías involucrados y con antecedentes judiciales— habría intentado persuadirlo para que no hiciera la denuncia. A cambio, le habría ofrecido dinero y beneficios dentro del sistema penitenciario.

El detenido fue luego trasladado al penal de Villa Urquiza, donde ratificó su testimonio ante un defensor oficial. Actualmente, un abogado del Ministerio de la Defensa actúa como querellante en la causa. El expediente, que comenzó en una Unidad Fiscal de Delitos Complejos, fue derivado a la fiscal Adriana Reinoso Cuello, al tratarse de un caso de abuso sexual. Se ordenaron peritajes, el secuestro del libro de guardia y una entrevista en Cámara Gesell para ampliar la declaración de la víctima.

Fuentes del Ministerio de Seguridad confirmaron la gravedad del caso y señalaron que los cuatro efectivos implicados fueron apartados de sus funciones. Además, informaron que la cartera está colaborando con la fiscalía.

Los familiares del joven también manifestaron temor por movimientos sospechosos en las inmediaciones de sus casas y anunciaron que pedirán medidas de protección ante la Justicia.