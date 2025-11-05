Demostración de fuerza: Milei reunió a más de 100 diputados y senadores de La Libertad Avanza-PRO en la Casa Rosada

El presidente Javier Milei recibió hoy en Casa Rosada a diputados y senadores electos de La Libertad Avanza (LLA) y del PRO, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas de fuentes oficiales.

El encuentro tuvo lugar en el Salón Héroes de Malvinas, ubicado en la planta baja, y se realizó el día después de la primera convocatoria que encabezó la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, con diputados electos por el espacio en los comicios del 26 de octubre.