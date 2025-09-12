Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

Demandan a AstraZeneca por presunta relación entre la vacuna y la muerte de un futbolista

La esposa e hijas del delantero Ronald Biglione, quien murió en 2021 a los 32 años por una rara enfermedad hematológica, iniciaron una demanda por $400 millones contra el laboratorio AstraZeneca y el Estado nacional.

La familia del futbolista presentó la demanda judicial contra el laboratorio y contra el Estado argentino, alegando que su muerte estaría vinculada a la aplicación de la vacuna contra el Covid-19. Se trata de la tercera causa de este tipo en el país.

Biglione, quien se desempeñaba como delantero en el club Independencia de General Levalle, recibió dos dosis de la vacuna AstraZeneca: la primera el 1° de julio y la segunda el 9 de septiembre de 2021.

Poco después de la segunda aplicación, comenzó a manifestar síntomas como hematomas, cansancio extremo y sangrado nasal. Fue diagnosticado con púrpura trombocitopénica trombótica, una enfermedad que afecta la sangre, y permaneció internado en estado crítico durante 15 días antes de fallecer.

Según la abogada de la familia, Maira Moreno, una médica reportó el caso al sistema nacional de salud como posible efecto adverso de la vacuna. “No hubo dudas de que lo de él fue púrpura trombósica”, afirmó. La historia clínica del paciente también menciona esta posibilidad en varias oportunidades.

Biglione era padre de dos hijas y convivía con una tercera hija con discapacidad, fruto de una relación anterior de su esposa. La demanda presentada ante la Justicia Federal de Río Cuarto reclama una indemnización de $400 millones.

Antecedentes similares

La causa se suma a otras dos presentaciones judiciales en Córdoba. La primera fue realizada por Flavia Ochoa, oriunda de Coronel Moldes, quien tras recibir una tercera dosis de AstraZeneca desarrolló síndrome de Guillain-Barré con cuadriparesia. Su reclamo asciende a $100 millones.

La segunda demanda fue interpuesta por una enfermera de 57 años que, tras recibir la tercera dosis de AstraZeneca en noviembre de 2021, presentó síntomas como ampollas, hematomas generalizados y fatiga extrema. Fue diagnosticada con síndrome de Sjögren y púrpura trombocitopénica, y reclama $220 millones.

Respuesta del laboratorio

Consultado por la presentación judicial, AstraZeneca emitió un comunicado en el que expresó: “No realizamos comentarios sobre litigios en curso. Extendemos nuestra más profunda solidaridad con cualquier persona que haya perdido a un ser querido o haya informado problemas de salud. La seguridad del paciente es nuestra máxima prioridad”.

Además, el laboratorio sostuvo que “los ensayos clínicos han demostrado que la vacuna AstraZeneca-Oxford tiene un perfil de seguridad aceptable y que los beneficios de la vacunación superan los riesgos de efectos secundarios extremadamente raros”.

  • Allanaron a Spagnuolo: hallan 80 mil dólares en una caja de seguridad y renuncian sus abogados

    Allanaron a Spagnuolo: hallan 80 mil dólares en una caja de seguridad y renuncian sus abogados

    La causa por presuntas coimas vinculadas a la provisión de medicamentos a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó en las últimas horas nuevos capítulos de relevancia.  Con el secreto de sumario prorrogado hasta el 19 de septiembre, el fiscal federal Franco Picardi dispuso una serie de allanamientos simultáneos en distintos barrios privados donde residen…

  • Racing venció 2-0 a San Lorenzo en por el Torneo Clausura

    Racing venció 2-0 a San Lorenzo en por el Torneo Clausura

    Racing se llevó un valioso triunfo 2-0 contra San Lorenzo en el Estadio Presidente Perón por la octava fecha del Torneo Clausura, que está marcada por tratarse de cruces interzonales entre cada uno de los dos grupos que componen el campeonato. El ganador se escapó del fondo de la Zona A, mientras que la visita no logró acercarse a la cima de la Zona B.

  • Demandan a AstraZeneca por presunta relación entre la vacuna y la muerte de un futbolista

    Demandan a AstraZeneca por presunta relación entre la vacuna y la muerte de un futbolista

    La esposa e hijas del delantero Ronald Biglione, quien murió en 2021 a los 32 años por una rara enfermedad hematológica, iniciaron una demanda por $400 millones contra el laboratorio AstraZeneca y el Estado nacional. La familia del futbolista presentó la demanda judicial contra el laboratorio y contra el Estado argentino, alegando que su muerte estaría vinculada a la aplicación…

  • Plan Maestro Hídrico: un proyecto estratégico para garantizar un futuro sostenible del agua en Catamarca

    Plan Maestro Hídrico: un proyecto estratégico para garantizar un futuro sostenible del agua en Catamarca

    El Gobierno de Catamarca presentó el Plan Maestro para el Sector Hídrico, una estrategia integral que apunta a garantizar el uso eficiente y sustentable del agua en la provincia, con proyecciones hasta el año 2050. El lanzamiento se realizó en el Cine Teatro Catamarca y estuvo encabezado por el gobernador Raúl Jalil, junto a Diego…

  • Detienen en Catamarca a un joven delincuente por intentar cometer un robo domiciliario

    Detienen en Catamarca a un joven delincuente por intentar cometer un robo domiciliario

    Anoche, a las 23:35, alertado por el SAE-911, personal de la Comisaría Cuarta se hizo presente en un domicilio ubicado en la esquina de la calle Padre Ramón de la Quintana y avenida Juan Pablo Vera, donde dialogó con un joven de 22 años de edad, quien manifestó que habría observado a una persona del sexo masculino cuando intentaba abrir la puerta de…

  • Murió un histórico locutor, considerado un “gran maestro” de la radio cordobesa

    Murió un histórico locutor, considerado un “gran maestro” de la radio cordobesa

    La provincia de Córdoba se despide de una de sus voces más emblemáticas. El periodista y locutor Gabriel Mamertino, creador del reconocido ciclo “La vida según pasa la música”, dejó un legado imborrable en los medios locales tras una extensa trayectoria en radio y televisión. Su muerte ocurrió el pasado martes, según lo confirmó Radio Continental Córdoba, donde actualmente formaba…