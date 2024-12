Delito ambiental en Catamarca: “La actuación de Niederle es nefasta, y debería estar imputado”

El diputado provincial Hugo Ávila visitó esta mañana los estudios de Radio TV Valle Viejo, donde se refirió a los distintos hechos vinculados a la contaminación ambiental en Catamarca. Lo primero que mencionó el legislador en la entrevista, fue su sospecha sobre la posible intencionalidad del incendió que se produjo recientemente en la Planta de Tratamiento de Residuos de la Capital de Catamarca, y anticipó que pedirá informe sobre este incidente.

El dirigente político apuntó directamente contra el ministro Eduardo Niederle, de quien consideró que ya debiera estar imputado por los distintos casos que se conocieron sobre la contaminación ambiental, y que cobró fuerza con la investigación de nuestra emisora sobre la planta de tratamiento de residuos patógenos y minerales en Andalgalá.

La entrevista

-¿Usted realizó una denuncia por el reciente incendio en la planta de tratamiento de residuos de la Capital?

-En el ámbito judicial, una denuncia penal el día 28 de noviembre, ampliación de la misma el 3 y después también el 4, pidiendo que investigue la justicia si el incendio que se generó en la planta de tratamiento de residuos en el Pantanillo fue adrede para borrar pruebas y evidencias.

-¿Una denuncia formalmente para obtener la información?

-Una denuncia formalmente presentada en el día de ayer para que se investigue, porque es fácil investigar y hacer peritajes y detectar si se utilizó algún combustible inflamable para generarlo a ese incendio. Si eso se generó de esa manera, es grave. Pero acá ya hay elementos para imputarlo a Niederle, por ejemplo, claramente. Él mismo reconoce que no estaban cumpliendo con la ley 24.051, que estaban contaminando el medio ambiente de la provincia de Catamarca, porque decide hacer un relleno sanitario y enterrar estos residuos, lo que nos demuestra claramente que la planta de All Service en Andagalá no cumple con el rol para el cual se le pagaba, según la investigación, algo así como 700 millones por mes, ni menos la planta de Hábitat Ecológico acá. Yo, el día 16 de mayo visité la planta del Pantanillo, ingresé y pude constatar, filmar, sacar fotos, mostrar evidencia de que ahí había desechos patogénicos depositados a cielo abierto, que contaminaban las napas cuando llovía o que, según decían ellos, se producían incendios y se quemaban. Esas nubes tóxicas son muy peligrosas para la salud, para enfermedades respiratorias, cardiovasculares, generadoras de cáncer. Entonces, es muy grave lo que está pasando en Catamarca. Acá hay un delito ambiental y que según la investigación que hizo Alconada Mon, periodista de La Nación, en el año 2023, están procesados, investigados desde la Justicia de Estados Unidos y la Comisión Nacional de Valores, los que eran responsables del 2011 al 2016 del tratamiento de la disposición final de residuos peligrosos en la Argentina. Hay varias provincias, y la nombran a Catamarca, como una de las responsables que pedían pago de coima a esta empresa. ¿Y quién era la subsidiaria? Hábitat Ecológico. Entonces me llama poderosamente la atención que haya seguido siendo contratada, el año pasado estaba con un importe de 89 millones de pesos mensuales cobraba para el tratamiento de la disposición final de esos residuos en el área del pantanillo. Después aparece esto en Andalgalá, de otra empresa, All Service. Y lo llamativo es que Niederle, como autoridad de aplicación de la Ley 24.051, a la cual está adherida la provincia, debería haber establecido una distancia prudencial de los centros urbanos. Acá estamos cerca de grandes centros urbanos, Valle Chico, la Zona Sur, barrio Alcira Sur, Juan Perón y otros barrios más, que ponen en riesgo la salud de esa gente. Y lo mismo en Andalgalá, a 15 cuadros de la plaza principal.

-¿Por qué cree que no se hacen las cosas como se debieran hacer?

-Porque se creen impunes y porque subestiman a la gente. Y bueno, consideran que la gente no debe conocer y no sabe.

-“Acá no va a pasar nada”.

-“Acá no va a pasar nada”. Si uno también empieza a investigar otras áreas va a encontrar cosas de características similares en otros lugares de la administración provincial, pero cuando ingresamos en esto ya vemos la gravedad. Acá se estaban realizando tratamientos que no eran los adecuados para liberar a la provincia y a la ciudadanía catamarqueña de la grave contaminación que generan estos residuos peligrosos. Entonces acá lo bueno sería que se impute, que se procese, que se eleve a juicio a los responsables, pero también que se obligue a la Provincia, aparte de la justicia, a invertir en una planta de tratamiento de residuos peligrosos. Es muy grave lo que pasa y espero que la justicia actúe. Solicité que me considere la justicia como querellante particular en la causa.

-Usted el 28 de noviembre presentó la denuncia. ¿ha tenido algún otro dato de algún movimiento de la justicia, de la investigación, no obstante esa solicitud de convertirse también en querellante?

-Todavía no tengo ningún dato de la justicia. Hoy es 5 de diciembre. Mañana voy de nuevo a la justicia. Yo he puesto como domicilio legal la oficina mía en la legislatura. Espero que mañana ya la justicia me admita a mí como querellante particular en la causa y voy a seguir aportando elementos. Porque hay muchas cosas. Esto que sale en la investigación de Alconada Mon también lo voy a aportar. Porque me parece raro que el Estado haya contratado de nuevo a Hábitat Ecológico cuando ya estaba denunciado e investigado en el Departamento de Justicia y la Comisión de Valores de Estados Unidos. Donde ya esa empresa, los responsables, los gerentes están procesados e imputados y creo que pronto se le va a dar a la justicia en Estados Unidos.

-El domingo fue el día en que llevaron los residuos patogénicos a la planta de tratamiento, los enterraron, llamativamente el día después, un incendio. ¿Usted cree que fue intencional este incendio?

-Yo creo que sí, tengo derecho a sospechar porque obviamente por todos los pasos que se vienen dando desde el estado provincial, fundamentalmente Medio Ambiente. La actuación de Niederle es nefasta y creo que ha sido un incendio totalmente intencional para borrar pruebas. Y a mí me llegaban mensajes en mis celulares, “están quemando la planta”, así que me fui a ver y yo pude observar que era de grandes dimensiones, era una nube tóxica y se notaba la densidad de esa nube, lamentablemente para la gente que vive en el Sur, los que pudieron respirar todo eso, lamentablemente, seguramente les puede afectar la salud.