Delincuentes quisieron asaltar a un hombre, era policía de civil, repelió el ataque a balazos y un adolescente fue hospitalizado

Un violento hecho tuvo lugar anoche en el barrio René Favaloro Sud de la ciudad. Un efectivo de la Policía de Córdoba fue abordado por un grupo de al menos cuatro individuos que intentaron robarle. Ante esto, se produjo un intercambio de disparos y hay un adolescente herido.

El policía se encontraba a bordo de una motocicleta y de civil. Asimismo, los sospechosos también se movilizaban en moto. De acuerdo con fuentes policiales, en un intento de robo, habrían abierto fuego contra el agente.

Uno de los proyectiles impactó en la campera que llevaba el oficial, a la altura de su hombro derecho. Ante esta agresión, el miembro de la fuerza de seguridad repelió el ataque con su arma reglamentaria. Durante el enfrentamiento, uno de los supuestos atacantes, un adolescente de edad estimada entre 14 y 15 años, recibió un impacto de bala. La herida se localizó en la zona abdominal del joven.

El menor fue trasladado hacia el Hospital de Niños, donde permanece internado. Aún no trascendieron precisiones sobre su actual estado de salud. No obstante, las autoridades confirmaron que el paciente cuenta con antecedentes por delitos de robo e invasión de la propiedad. No se conocen, por el momento, mayores detalles sobre la identidad del resto de los implicados.