Del “Super River de Gallardo” no queda nada: también fue eliminado de la Copa Argentina

River Plate e Independiente Rivadavia igualaron 0-0 en los 90 minutos y definirán el pasaje a la gran final de la Copa Argentina a través de los tiros desde los doce pasos. Luego de una primera parte favorable al Millonario, el entretiempo se prolongó más de 45 minutos por las intensas lluvias que cayeron sobre el césped del Estadio Mario Alberto Kempes y, con la reanudación, se jugó poco. Los mendocinos buscaron utilizar las condiciones de la cancha en su favor, mientras que la Banda exhibió destellos de fútbol con el ingreso de Cristian Jaime, joven de 19 años de las Inferiores.

DEFINICIÓN POR PENALES

River Plate (3): Miguel Borja (ATAJÓ CENTURIÓN), Giuliano Galoppo (FALLÓ), Facundo Colidio (GOL), Maximiliano Meza (GOL), Gonzalo Montiel (GOL)

Independiente Rivadavia (4): Luciano Gómez (GOL), Leonard Costa (FALLÓ), Fabrizio Sartori (GOL), Sheyko Studer (GOL), Sebastián Villa (GOL)

El equipo millonario, se retiró con silbidos e insultos de los hinchas que los acompañaron.



