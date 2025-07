Del fútbol a la política: los dos ex Newell’s que fueron electos concejales en localidades de Santa Fe

El salto del deporte a la política tiene varios antecedentes a nivel local y nacional, y las elecciones generales del pasado domingo en Santa Fe no fueron la excepción: dos exjugadores de Newell’s fueron electos como concejales en las localidades de Vera y San José de la Esquina.

En Vera, la ciudad cabecera del departamento homónimo en el extremo norte de la provincia, Claudio “Taca” Bieler entró al Concejo Municipal como cabeza de la lista peronista Más para Santa Fe. Su lista fue la segunda más elegida con 2.378 votos, el 27,58% del total.

El “Taca”, que a fines de 2024 dejó la actividad profesional tras un paso por el Torneo Regional Amateur vistiendo la camiseta de Huracán de Vera, se volcó a la política y en los comicios del último fin de semana fue electo como edil.

Bieler no solo es recordado por haber jugado en Racing en 2010, sino que también vistió las camisetas de Colón, Atlético de Rafaela, Newell´s, Quilmes, San Martín de Tucumán y Agropecuario.

También dejó una huella en Ecuador con Liga de Quito, club con el que conquistó la Copa Libertadores 2008, la Sudamericana 2009 y la Recopa Sudamericana de ese mismo año. Además, defendió la camiseta de Independiente del Valle, Sporting Kansas City de Estados Unidos y de Colo-Colo.

Bieler tuvo un paso por la Lepra, pero su pico máximo de rendimiento fue en Liga de Quito.

Por su parte, en San José de la Esquina, una localidad que fue declarada ciudad recientemente dentro del departamento Caseros, a unos 100 kilómetros de Rosario, un futbolista que fue campeón con la Lepra de Marcelo Bielsa también entró al Concejo: se trata de Ricardo Lunari, quien hace poco fue técnico del primer equipo rojinegro.

El “Cadi”, ídolo de la Universidad Católica de Chile, se impuso con amplio margen como primer candidato de Unidos para Cambiar Santa Fe: cosechó 2.035 votos, el 69,05% del total. El oficialismo será la fuerza mayoritaria en la conformación del primer Concejo de la joven ciudad, de unos 8.000 habitantes.

En Rosario, uno de los antecedentes más recordados de una figura del deporte que hizo carrera política es el de Aldo Pedro Poy, uno de los máximos ídolos de Central, quien desde 2011 hasta 2023 fue concejal representando al Partido Demócrata Progresista, dentro del Frente Progresista Cívico y Social.

Otra figura del fútbol rosarino, pero de Newell’s, se desempeñó dentro del Palacio Vasallo: Ariel “Chancha” Cozzoni fue edil de 2019 a 2023 por el partido Unite-Un gol para Rosario.

En las Paso de este año, hubo otros dos exfutbolistas que compitieron en los comicios en busca de ocupar bancas en los cuerpos deliberantes: César “Chelito” Delgado, ex Central, en Rosario y Paulo Rosales, ex Newell’s y Unión, en la ciudad de Santa Fe. Sin embargo, no obtuvieron los votos necesarios para pasar a las generales.