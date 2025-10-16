Defensa del consumidor: recibió un auto nuevo con fallas, denunció el caso y logró que la concesionaria reponga la unidad

La Dirección de Comercio Interior (DCI) de Tucumán intervino exitosamente en un conflicto entre un vecino de Juan Bautista Alberdi, Tucumán, y una concesionaria automotriz, logrando que se garantizara el cumplimiento de la Ley de Defensa del Consumidor y la restitución de un vehículo 0 kilómetro que había presentado fallas mecánicas.

El caso tuvo como protagonista al bioquímico Miguel Gordillo, quien denunció que su automóvil nuevo comenzó a experimentar desperfectos poco tiempo después de haber sido entregado, sin recibir respuestas satisfactorias por parte de la empresa vendedora.

Ante la falta de soluciones, el consumidor decidió acudir a la DCI, organismo dependiente del Ministerio de Gobierno y Justicia, encabezado por Regino Amado, que actúa en el marco de la Ley Nacional Nº 24.240 y la Ley Provincial Nº 8.365.

Tras un proceso de audiencias conciliatorias y mediaciones administrativas, la Dirección logró que la concesionaria devolviera el vehículo a su propietario, dando por resuelto el conflicto.

Desde el organismo destacaron que el objetivo central es “hacer cumplir la ley y acompañar a los tucumanos que enfrentan situaciones desiguales frente a grandes empresas”, reforzando el rol del Estado como mediador en la defensa de los derechos del consumidor.

En el balance del último año y nueve meses, la DCI intervino en más de 20 casos similares vinculados a la compra de vehículos nuevos en distintas concesionarias de la provincia.

En la mayoría de ellos se alcanzaron acuerdos favorables para los clientes, consolidando la eficacia de este mecanismo administrativo como herramienta de resolución de conflictos entre usuarios y empresas.