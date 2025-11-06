“Defe” de Catamarca se subió al podio de la Copa Nacional de Vóley en Chapadmalal

El equipo catamarqueño de Defensores del Norte se impuso en la definición del tercer puesto frente a Bomberos VO de La Pampa y se quedó con la medalla de bronce de la Copa Nacional Sub 12 que se desarrolló en Chapadmalal.

En el partido decisivo, “Defe” cayó el primer set 25-4, pero logró reponerse rápidamente para dar vuelta el resultado. Ganó el segundo set 25-8 y el tie break 15-13 en un partido propio de una definición.

El equipo, llegó a estas instancias luego de coronarse campeón Regional de la mano del profe Jorge Vairos Moura, pero que no pudo acompañar la delegación a Chapadmalal y en su lugar estuvo el profesor Héctor Barrionuevo.

La participación de “Defe” se pudo lograr, gracias el acompañamiento de la dirigencia del club, de la Federación Catamarqueña, por el esfuerzo de los padres y los niños, y de todos aquellos que colaboraron para que el sueño de los chicos sea realidad, coronando con un resultado histórico.

Los campeones: Tomás Pereyra, Camilo Quintero, Ulises Activa, Virgilio Sánchez, Theo Villana, Gastón Rodríguez, Lautaro Varela, Lorenzo Carrizo, Bautista Perea y el mascotita del grupo, Ismael Sánchez.