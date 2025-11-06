Deberá abandonar la escuela el niño que sufre bullying en Catamarca y pensó “dejar de existir”: intervino el Ministro de Educación

Esta semana, tomó estado público el caso de Salomé, mamá de R. de 12 años de edad, alumno de una escuela de la Capital, quien narró la acuciante situación que debe atravesar su hijo desde hace tres años: Burlas, hostigamientos, agresiones físicas, exclusiones, todo debió soportar el pequeño en este tiempo. Y aunque su madre repetidamente reclamó, la solución fue cambiarlo de grado, pese a que uno de los agresores iba a la nueva aula a seguir molestando.

Luego de haber hecho público el calvario de su hijo y difundir una pregunta desgarradora donde éste le consultaba si era mejor no existir para que nadie lo hostigara, ayer martes la situación cambió. Al menos eso pretendieron desde el establecimiento, según señaló Salomé, porque las autoridades pretendieron hacer quedar a R. como el problemático, cuando en realidad es la víctima, a la vez que le dieron a entender que su hijo había exagerado. Recordemos que R. es abanderado y cuenta con notas sobresalientes en lo pedagógico y con los mejores conceptos de los docentes, según consta en los boletines, pero ayer expresó su deseo de abandonar la escuela.

La intervención del ministro de Educación

Esta tarde de miércoles, la madre del niño que sufre bullying, publicó en sus redes sociales que “está mañana junto con otras mamás de 6to nos hicimos presente en el establecimiento para pedir que nos escuchen. Ayer me habían informado que el Ministro llegaría a la escuela. Su llegada hoy pudo cambiar todo lo que ayer decían de mi hijo, ayer lo trataban de violento, de tener mal comportamiento y conducta. Hoy la verdad salió a la luz, pude ser escuchada por el señor ministro Nicolás Rosales Matienzo, el señor León Camji, y su equipo del Ministerio de Educación, y la decisión que se tomó para cuidar a mi hijo, su integridad física, psicológica, fue que no asistiera más a la escuela. Al principio no me gustó esa decisión, pero luego de que mi hijo me pidiera desesperadamente no volver a esa escuela, entendí que era lo mejor para el”.

Un poco con resignación, Salomé publicó la decisión tomada con su hijo: “Actualmente está concurriendo al cursillo de la Industrial para el ingreso a secundaria, el cual debe rendir un examen eliminatorio. Yo necesito que él esté tranquilo para que pueda dar su examen y le salga bien. Hoy elijo el bienestar de mi hijo y su salud mental. Él está contento porque no va a ver más a ese niño que lo molesta y hostiga, a la vez está triste porque no va a haber a sus amiguitos. Yo contengo a mi hijo y lo acompaño en sus decisiones”.

Finalmente agradeció el apoyo y la solidaridad en general: “Para ir cerrando este tema quiero agradecer a EL SR MINISTRO DE EDUCACIÓN CIENCIA Y TECNOLOGÍA NICOLAS MATIENZO, SR LEON CAMJI, SRTA BELEN CARRIZO, SRTA DIPUTADA PROVINCIAL SILVANA CARRIZO, PUNTO VIOLETA, LA PERIODISTA ROXANA MERCADO, RADIO VALLE VIEJO Y DEMÁS MEDIOS QUE DIFUNDIERON LA SITUACIÓN DE MI HIJO . MUCHAS GRACIAS POR TANTO”.