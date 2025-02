De ser la ‘joyita’ de Independiente y figura del Sub 17, a perder terreno y salir a préstamo a Rosario Central

De él se empezó a hablar por su gran rendimiento con la camiseta albiceleste en 2023. En ese equipo que compartía con otros talentos en pañales como por ejemplo el Diablito Echeverri, el pibe López era una de las figuras. En la cantera del Diablo ya la rompía y se destacaba. Todos lo señalaban como “el” chico a prestarle atención por su explosión en los último metros, su gambeta en velocidad y su desequilibrio.

En la Reserva también empezaba a hacer de la suyas. La expectativa creció luego del Mundial Sub 17 de Indonesia en donde fue de lo mejor (la Argentina llegó hasta la semifinal). Su debut en la Primera de Independiente fue de la mano de Ricardo Zielinski el 17 de julio de 2023 ante Central Córdoba. Entró en tiempo cumplido y apenas jugó 2 minutos. Tenía 17 años.

Luego debió esperar al 2024 para lograr continuidad en la máxima categoría. En el medio se dio la novela de la firma de su contrato que duró varios meses hasta que tuvo final feliz, con una cláusula de salida de 20 millones de euros.

Carlos Tevez le dio rodaje, pero fue Julio Vaccari en el amanecer de su ciclo, quien le inyectó la total confianza para que se adueñara del puesto de extremo izquierdo. Un golazo ante Banfield confirmaba que todo lo que se hablaba de él era cierto. Fue su gran bienvenida a Primera, después de todo. Parecía que ese sería su despegue.

Los dirigentes se frotaban las manos porque este Independiente -siempre necesitado económicamente que cada mercado de pases recibe inhibiciones- al fin veía surgir un producto de Inferiores que, luego de las apariciones de Esequiel Barco y de Alan Velasco, podría convertirse en un futbolista que le diera alegrías al equipo y que pudiera ser vendido a un buen dinero en un futuro no muy lejano.

Sin embargo, ese buen nivel empezó poco a poco a bajar. Y el entrenador, naturalmente, lo reemplazó por algún compañero con mejor presente. De pronto, algunas reacciones del chico no cayeron bien dentro del vestuario. Cuentan que luego de un partido de local, López estaba tan ofuscado por haber jugado apenas un puñado de minutos que no se duchó y se fue con mala cara a pesar de que sus compañeros trataron de retenerlo.

Los referentes, el DT y dirigentes a cargo del fútbol le hablaron para intentar ponerlo en eje. El club, además, puso a su disposición un psicólogo. No obstante, la cuestión no mejoró. Santi no lograba recuperar su nivel ni aprovechar cuando le tocaba entrar. Llegó un punto en el que hasta Vaccari dejó de incluirlo en la lista de convocados.

Sin dudas era una de las piezas a pulir en este nuevo año. Pero la cosa empezó mal para él: no fue citado para la primera fecha, aun cuando había falta de extremos en el plantel. Estaba en claro que había quedado muy atrás en la consideración del técnico. Y todos coincidieron en que necesitaba un cambio de aire. Vestido de rojo jugó en total 21 partidos y marcó 2 goles.

“Es una buena oportunidad para el chico y es una buena opción para el club. Se lo dije cuando se fue y se lo vengo diciendo hace bastante a Santi. Es un chico al cual queremos mucho. Solo depende de él. Tiene un potencial muy grande y depende de él descubrirlo y transitarlo”, dijo Vaccari en la última conferencia de prensa.

Santi López ya posó con la camiseta del Canalla con la esperanza de encontrar allí su mejor versión. Tiene toda una carrera por delante. Como reflexionó Vaccari, todo está en sus manos.