De las balas a los perros: la nueva defensa contra el puma en la Patagonia

“A nosotros nos ha ido muy bien con los perritos”, asegura Angélica Morales, que cría chivos en su campo cerca de Butalón Sur, entre Chos Malal y Andacollo, y que con su marido estaban cansados de defender su fuente de ingresos a los tiros, por los estragos que hacía el puma en sus piños. “Bajó más del 80% la depredación”, dice. Hace 4 años incorporaron el primer “perrito”, que no es más que un Maremmano Abruzze, un pastor originario de Italia y que llega a pesar 45 kilos. En el norte neuquino hay unos 25 campos que incorporaron estos animales que, con su trajinar, van marcando territorio. Entonces el puma se entera de que hay otro animal carnívoro y no entra en disputas.

Iván Centelles, veterinario de la Agencia de Extensión Rural Chos Malal del INTA, explica que el depredador (ya sean pumas o zorros) se cuida de no resultar herido en una pelea, sobre todo por las infecciones. Huye de esa posibilidad y orienta su supervivencia hacia otros eslabones de su cadena alimentaria, como liebres.

Los perros vinieron para darle una solución natural a una batalla por la supervivencia. Angélica recuerda que algunos vecinos, en un solo año, mataron 80 pumas. Centelles recuerda al primer criancero que tuvo un perro en el norte provincial. Juan Carlos Baeza tenía 350 chivas, y de golpe sólo le habían quedado 70.

Ese perro se llamó “Patrón”, y al comienzo “había desconfianza, pero funcionó de manera espectacular y ese hombre hoy recuperó el rodeo”, dicen desde el INTA.

En lo que va del año se sumaron 6 perros más y ya son más de 25 los que trabajan en el campo. El INTA los provee desde su establecimiento de Pilcaniyeu, que depende de la estación experimental de Bariloche. Allí cuestan 500.000 pesos, y los que se compran en criaderos particulares andan en 1.000.000 de pesos.

“Nosotros hacemos una simple tabla de costo-beneficio, y hoy con unos 6 chivos se compra un perro”, dice Centelles, a quien le consta que un puma que adiestra a sus cachorros puede matar entre 30 y 35 animales en una sola noche.

El perro como herramienta es necesario aprender a manejarlo. Sólo al principio, porque después es uno más en la majada. Come, duerme y recorre junto a los animales. Hay un período que va de los 2 o 3 meses hasta el año de vida en que el perro es adolescente y es un poco más revoltoso.

Pero “son perros que tienen una evolución genética de 6.000 años”, como pastor integrado a las majadas, por eso “el perro se va solo al campo”.

El día a día con los perros

Hay que acariciarlo poco, “y no pegarles”, advierte Angélica, “porque si no, agarra miedo y se va”. La clave es la “impronta”, que es el proceso durante el cual el animal se va sintiendo parte de la majada o el piño de chivos. Hoy esa etapa, en el caso del INTA, se cumple en Pilcaniyeu. El perro, ya desde que nace, queda entre las ovejas, y si bien hace algunos años se esperaba a su edad adulta para ponerlos a trabajar, las investigaciones indican que ya a los 45 o 60 días de vida hay que ponerlo junto a los animales que va a cuidar. En el norte de Neuquén la primera etapa de ese proceso de “impronta” consiste en dejar al perro en los corrales cercanos a la casa con un grupo reducido de chivos.

Los crianceros deben poner tolvas (puede ser hasta una lata de pintura adaptada), que se cargan de alimento unas dos veces a la semana y que se ubican en un punto estratégico del campo, así el perro no debe ir a la casa a buscar alimentos. Una de las premisas es que no se domestique.

Centelles recordó una de las primeras preocupaciones al llevar los perros, y fue que no existieran malas experiencias, porque las malas noticias corren rápido y la meta era que nadie tuviera preconceptos o se dejara llevar por rumores. Previo a la entrega desde el INTA se hicieron visitas a los campos y pequeñas encuestas a las familias, porque en algunos casos, más que una solución, podría implicar una complicación.

En cuanto a las premisas, “el perro tiene que comer en el campo, y estar con los animales en el campo”, dice el veterinario, y aclara que “tiene que haber una persona que es la responsable de tener la interacción con el perro, porque al perro hay que vacunarlo y agarrarlo para revisarlo”.

Otra precaución es que en el campo hay que poner carteles y avisar a los vecinos que hay un perro trabajando. Esto se debe a que “son perros que de noche caminan mucho y a veces se pasan de un campo a otro. Entonces un productor que ve un perro a la noche caminando por su campo, si no está informado, por ahí capaz que le tira un tiro”.

“Él siempre va adelante del piño y avisa si hay un peligro”, relata Angélica, quien recordó que en su caso la impronta no fue trabajosa, y que lo dejaron solo en un corral con 20 chivas por varios días. “Ahora que ya conocen (el campo y sus labores), vienen a comer y se van”.

Acota que “son muy inteligentes”, y que cuando es chico “es muy juguetón”; y que en esa edad temprana (ellos hace poco compraron un segundo perro), “le ponemos un bozal, porque por ahí, por accidente, pueden lastimar a una chiva; y así le vamos enseñando”. “El año pasado entró un puma, en plena parición de las chivas, y el puma se estaba llevando un chivo recién nacido, pero el perro se lo quitó”, cuenta realzando el valor de su pastor.

“Lo mejor es un perro”, aseguró sobre la mejor herramienta para controlar a los depredadores, lo que le permitió salir de la lógica de las trampas, el rifle o el veneno. Eso sí, “no hay que acariciarlo mucho”.

Cuando se ponen las cosas en perspectiva, el uso del perro es muy incipiente, porque si bien hay unos 25 crianceros que los usan, en el norte neuquino hay una comunidad de 1.500 productores, que forman parte de la principal cuenca lanera de la provincia, según los relevamientos de los técnicos del INTA.

La efectividad del perro se explica porque “no deja de ser un depredador y, naturalmente, los depredadores evitan a toda costa el enfrentamiento entre ellos. Porque un puma que se lastima en el medio del campo está condenado a muerte, porque se infecta o la herida no le permite cazar. Entonces se muere por la infección o se muere de hambre”. Es por esto que “el puma o el zorro, donde sienten la presencia de otro depredador que marcó un territorio, no se meten, y si se meten, saben que van a tener problemas”.

El veterinario Ivan Centelles, revisando al perro “Patrón”, que fue el primero que se desempeñó en el norte neuquino.

Centelles recordó el único caso registrado por los investigadores de un enfrentamiento entre un puma y un perro. Ocurrió en Santa Cruz, y no son frecuentes esos episodios porque “en general los perros actúan como un mecanismo de disuasión, porque marcan territorios, y si vos te metés en el territorio del perro, empieza a ladrar, se manifiestan con mucho sonido y presencia”.

Pero si con los ladridos el depredador no se va, “el perro pasa a la tercera etapa, que es el ataque. En general no se daba hasta que tuvimos esa confirmación de Santa Cruz, de un perro que se trenzó con un puma. El puma murió, y el perro quedó muy cortado y no pudo trabajar más”.

Casos de investigación: peor es matar

Entre las agencias del INTA comparten información y resultados de distintas investigaciones. Sobre el puma, hay datos de un seguimiento hecho con cámaras trampa en el Parque Nacional Laguna Blanca, que está próximo a Zapala.

También en campos de Río Negro se llegó a la conclusión de que, cuando se mata un puma, se libera un territorio para que otros competidores lo ocupen y la “plaga”, lejos de retroceder, podría incrementar su presencia.

En los campos aledaños a Laguna Blanca había mucha depredación con puma, pero los dueños de esos establecimientos no los podían cazar por estar dentro de un área restringida. Incorporaron perros desde la agencia Zapala del INTA, y para observar los resultados pusieron cámaras trampa en lugares estratégicos.

“Se dieron cuenta de que los pumas nunca se fueron de los campos esos de Laguna Blanca, pero sí empezaron a respetar el territorio del perro. Entonces en la dieta del puma aparecieron liebres, aparecieron otros animales, pero no ovejas. Demostraron que el puma no se va del territorio, pero respeta el territorio del perro”, explicó Centelles.

El productor Argentino Vázquez, junto a su esposa, fueron de los últimos en incorporar a un perro para cuidar su ganado.

También compartió información que se generó en el INTA Bariloche, porque en ese lugar “tenemos un grupo que trabaja con depredación y que han monitoreado pumas desde hace 15 años”. Usan cámaras trampa y collares con GPS para hacer los seguimientos, “y ellos nos decían que matar un puma es más un problema que una solución, porque el puma, al igual que cualquier depredador, marca un territorio; y dentro de ese territorio no entra otro puma. Entonces, si matás a ese puma, los otros dos o tres que están alrededor se van a disputar ese territorio, y capaz que donde antes había un puma, te ingresan tres más. Entonces, es más un problema que una solución desde el punto de vista del manejo”.

Muerto el puma dominante de un territorio, “los otros pumas se enteran de que lo mataste porque no hay recorrido, no hay nuevas marcaciones (orina), y empiezan a avanzar sobre ese territorio y ahí, donde antes había un puma, ahora tenés tres”.

Fuente: LMNeuquén