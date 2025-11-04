De Adorni y para Francos: “Muchas gracias por tu entrega, tu liderazgo y tu legado”

El recientemente nombrado jefe de gabinete, Manuel Adorni, le envío un mensaje a su antecesor Guillermo Francos y le agradeció por su tarea cumplida dentro del equipo de trabajo del presidente Javier Milei.

“Muchas gracias, Guillermo, por tu entrega, tu liderazgo y tu legado”, escribió Adorni en sus redes sociales y acompañó la publicación con una foto amistosa entre ambos.

Dentro de las modificaciones en las distintas carteras y cargos que decidió el Presidente de la Nación, la jefatura de Gabinete a cargo del ex vocero presidencial y legislador porteño electo por La Libertad Avanza (LLA) fue una se las más sorpresivas.

Adorni habló al respecto y aseguró haberse enterado apenas días atrás de que su designación fuera anunciada por la Oficina del Presidente e, incluso, comentó que se estaba preparando para asumir, el próximo 10 de diciembre, su banca en la Legislatura de la Ciudad.

Al ser consultado por los dichos de Mauricio Macri, quien lo calificó como una persona sin experiencia para el puesto, en contraposición de Francos, manifestó cierto desacuerdo con la publicación del ex presidente e indicó que ese tipo de mensajes “no va en la línea” de apoyar al Gobierno.

Para finalizar, afirmó que toma este nuevo puesto como “un desafío” y espera que le vaya bien porque, de ser así, cuando termine sus funciones, llamara a Macri y le dirá: “¿Viste que estabas equivocado?”.