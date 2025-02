David Santillán: la voz revelación del verano en Radio TV Valle Viejo, se queda por toda la temporada 2025

David Santillán, quien ocupó horarios durante el verano en las noches de Radio TV Valle Viejo, condujo con notable éxito “Un poco de todo” de lunes a viernes, y “Alta Vibra” los sábados. Mucha energía y música popular, con interacción permanente con los oyentes. En las últimas horas se ganó la continuidad en la emisora por el resto de la temporada, y eso lo puso muy feliz. La siguiente entrevista describe a un hombre emocionado hasta las lágrimas no sólo por su presente en este oficio, sino también por el recuerdo de su querida madre, quien lo vio en los primeros pasos que hacía cuando “jugaba a ser locutor” siendo aún un niño.

-¿De dónde sos oriundo David?

-Soy de Miraflores. Llevo esta hermosa profesión hace 8 ó 9 años. Me encanta, para mí esto es un cable a tierra. La verdad que a veces cuando tengo muchos problemas hago esto que me gusta y me olvido de todo.

-¿Trabajás en algo más o en radio solamente?

-Sí, de lunes a viernes soy empleado público. Trabajo desde las 7 de la mañana hasta las 13. La verdad que tengo un excelente trabajo.

-¿Y en radio cuándo empezaste?

-Estuve en radio Del Cerro, que está frente al Cementerio Municipal. Estuve también en radio Express. Arranqué en la radio de Miraflores, una radio municipal que había puesto Juan Carlos, un amigo, y me entusiasmó hacer esto. Me escuchó y parece que le gustó. Me dio la oportunidad y me iba enseñando. Y yo también iba viendo cómo los chicos se expresaban. Me encanta esta profesión. La verdad que me enamoré de la radio.

-¿Y cómo llegaste acá a Radio Valle Viejo?

-A través de amigos. Lo conozco a William Ortega, a Luis Palacio, trabajando en eventos los fines de semana, porque también trabajamos de eventos los viernes, sábados y domingos.

-¿Qué significó para vos llegar a Radio TV Valle Viejo?

-Para mí es un sueño trabajar en Radio Valle Viejo. Están los profesionales más grandes de la provincia de Catamarca, es como ponerme una camiseta de la Selección Argentina y salir a jugar en primera. Para mí esto es un sueño. Y yo le dije a los chicos, me voy el 28 de febrero, por la puerta grande.

Aclaración: lo que David desconocía en el momento de la entrevista, es que su participación en Radio TV Valle Viejo no terminaba el próximo 28 de febrero, porque la Gerencia decidió su continuidad, aunque aún sin un horario definido.

El locutor sigue sorprendido por la enorme audiencia de nuestra emisora: “La verdad que fue una amplia audiencia. La gente, chicos, grandes, adultos mayores, de todas las edades nos escuchan y nos desean el mejor de los éxitos. La verdad que me enamoré de eso también. Y obviamente que si me voy el 28, la verdad que uno va a extrañar.

-¿Y si seguís?

-Y si sigo, la verdad que es una bendición. Para mí sería una emoción tremenda. Sería lo más hermoso que me haya pasado en la vida. Bueno. La verdad que me emociono porque… Yo perdí mi vieja de los 9 años de vida, y cuando era chico, nosotros teníamos una radio vieja, y yo jugaba a ser locutor a los 9 años. Y hoy me doy con esto, que me regala la vida, que me hubiese gustado que ella, mi madre, me vea en este momento. Pero no lo tengo. Y le doy gracias a Dios por tener una familia grande, hermosa.

-Pero íntimamente sabés que ella te puede estar viendo igualmente, ¿verdad?

-Seguramente. Y eso me alegra el alma. Y la verdad que el Director de la radio, que es una gran persona, con un gran corazón, me ha dado la oportunidad. Porque es una persona que da oportunidades. Se lo quiero agradecer. Y si me voy, como le dije, el 28, me voy feliz. Y si me quedo, sería, para mí, lo más hermoso que me pueda pasar en la vida.

-Tuviste buena llegada a la audiencia.

Sí, una buena repercusión. La verdad que por ahí no lo esperaba por el tipo de público de la radio, que es mayormente informativa. Pero la verdad que la escuchan mucho, es la radio más prestigiosa.