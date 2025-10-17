Data de hace 1,52 millones de años: hallan una mano fosilizada con la fuerza de un gorila y la precisión de un humano

Un equipo de antropólogos descubrió un fósil de mano de paranthropus boisei que data de hace 1,52 millones de años en los alrededores del lago Turkana, Kenia. El fósil, denominado KNM-ER 101000, muestra que esta especie tenía una mano capaz de agarrar con la fuerza de un gorila y con una destreza similar a la de un humano, lo que sugiere que podían utilizar herramientas toscas como hachas o cuchillos de piedra.

La mano de paranthropus boisei tenía una proporción entre los pulgares y el resto de los dedos similar a la de los humanos, lo que les permitía realizar movimientos precisos. Sin embargo, su potencia también podría haberles permitido trepar por las ramas como lo hacen los gorilas, lo que podría haber condicionado su capacidad para realizar movimientos de precisión, según publicó el sitio especializado National Geographic.

Este hallazgo es importante porque permite asociar inequívocamente una mano con el resto del esqueleto de paranthropus, lo que ayudará a reconstruir la historia de esta especie que desapareció hace aproximadamente 1,2 millones de años, según los expertos debido a la escasez de alimentos y la competición con otros primates.

El paranthropus boisei es una especie que vivió en África hace entre 1 y 2 millones de años. Se cree que medía alrededor de metro y medio de altura y tenía una complexión robusta, con grandes molares y una mandíbula potente. Su dieta consistía principalmente en plantas, raíces y tubérculos, y es probable que utilizara herramientas para extraer y preparar su alimento.