Daniel Tello, duro con la gestión Zenteno: “Un municipio como Valle Viejo, no puede solo hacer plazas y rotondas”

Daniel Tello, quien trabajó como Subsecretario de Niñez, Adolescencia y Familia en Municipalidad de Valle Viejo, realizó esta mañana de lunes un posteo en su red social Facebook, donde bajo el título de “Valle Viejo: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA)”, realiza una crítica a las respuestas que suele dar el Ejecutivo chacarero cuando se le cuestiona la gestión.

En el inicio de su publicación, Tello enfatiza que “no todo se reduce a mencionar plazas o rotondas, como respuesta a las críticas sobre faltas de respuestas, a innumerables problemáticas y requerimientos sin resolver, desde la gestión municipal”

Luego, aclara que “sí, sí se hicieron plazas, rotondas, un túnel y un teatro, hasta yo lo festejé e inclusive con fotos. Pero un municipio, para el caso de Valle Viejo, el segundo municipio en densidad poblacional de la provincia de Catamarca y con todo lo que ello significa e implica, no puede solo hacer plazas y rotondas, su misión, su función, es más que eso. Muchísimo más. Es para ello, que hay un organigrama institucional, que no solo es para rellenar casilleros con nombres de funcionarios y de funcionarias, sino para establecer cuál es el objetivo de cada área (acción social, desarrollo social, salud, turismo, producción y desarrollo, economía social, etc.) y qué acciones, tareas y actividades desarrollarán para cumplir con esos objetivos. Acá, resulta oportuno mencionar la definición de políticas públicas: son las respuestas que el Estado/Gobierno brinda a las necesidades de la sociedad, de la población, de los vecinos, de las institucionales. Entonces, cuando se crítica al área de acción social, de salud, de turismo, de producción, de tránsito, de comercio, de gobierno, etc., las respuestas deben ser las acciones desarrolladas por esas áreas y no por obras públicas”.

Más adelante, Daniel Tello se ocupa también del rol que debiera cumplor los ediles: “Permítanme también mencionar otra verdad, algunos se olvidaron del rol del Concejo Deliberadamente y del rol de ser Concejal, porque a la primera crítica al ejecutivo municipal, salen a responder con plazas y rotondas. Los Concejales, están para: 1) Representar a las vecinas y a los vecinos, 2) Legislar; es decir, proyectar, debatir, sancionar ordenanzas, declaraciones y resoluciones en beneficio de la comunidad y 3) Controlar actos de gobierno; o sea, controlar al ejecutivo municipal. Lo establece la Carta Orgánica Municipal y hay que hacerla cumplir”.

Finalmente, el exfuncionario municipal expresa su deseo de que “ojalá de ahora en más, cada uno salga a responder por lo que hace y también por lo que no hace. Todos ya vimos las plazas y las rotondas. P/D, sobre el análisis FODA, como una de las debilidades de la gestión municipal, se observa una actitud generalmente reactiva, antes que proactiva, y poco creativa de funcionarios y funcionarias frente a los problemas que hay en Valle Viejo. También, la baja capacidad de previsión, de visión a largo plazo y de capacidad de innovación, origina ingentes asignaciones de recursos con escasos resultados. El resto del FODA, está en la realidad de Valle Viejo. P/D 2, aclarar todo esto, es también una acción de militancia, con una mirada de cuadro técnico”.