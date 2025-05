Dalmacio Mera, un Defensor del Pueblo a la medida de Raúl Jalil: ¿A quién defenderá?

Ayer jueves, luego de consumada la maniobra del gobernador Raúl Jalil para colocar a Dalmacio Mera como Defensor del Pueblo, modificando la ley gracias a la mayoría que ostenta el oficialismo en el Senado, hubo más voces críticas que se alzaron contra esta designación.

El diputado de la UCR, Tiago Puente, publicó en sus redes sociales: “El Senado aprobó lo impresentable (9 a favor, 2 en contra y 5 ausentes): Jalil designó a dedo a Dalmacio Mera como Defensor del Pueblo. Mientras la gente pelea por sueldos dignos, ellos reparten cargos entre amigos del poder. Vienen por todo. No les importa nada. Desde la oposición dimos la pelea. No todos fuimos cómplices”.

Desde Fiambalá se sumaron más cuestionamientos: “Sin vergüenza se nos ríen en la cara. La designación fue aprobada por el Senado. No votaron todos los legisladores. Fueron los de Jalil, Corpacci y Saadi. Mientras los trabajar se organizan para marchar reclamando por sus salarios y por una educación digna, el oficialismo avanza a espaldas de la sociedad con la designación de Dalmacio Mera como Defensor del Pueblo. ¡Dalmacio Mera! El mismo que fue ministro de Educación y dejó una crisis sin precedentes. Si los legisladores oficialistas actuaran como representantes del pueblo —y no como empleados de Raúl Jalil—, los ciudadanos no tendrían que salir a la calle a defender sus derechos”.

El diputado Adrián Brizuela describió: “Como no podía ser de otra manera el Senado volvió a ser la escribanía del Gobernador Jalil y Mera ya es Defensor, del pueblo? Cambiaron la ley y por consiguiente el mecanismo de elección y hasta el sueldo del Compañero Dalmacio por Decreto. El oficialismo después de 14 años en el poder ya ni siquiera cuida las formas”.

Por su parte, la diputada Cristina Gómez publicó ayer en sus redes: “Hoy la Cámara de Senadores de Catamarca aprobó con modificaciones el decreto que designa a Dalmacio Mera como Defensor del Pueblo. Lo hizo con la fuerza de los números que el oficialismo sabe usar cuando se trata de premiar a los suyos, incluso a costa del sentido común y del bien público. Es una decisión que como diputada y como ciudadana lamento profundamente. Mera no llega a ese cargo con un historial de compromiso social o de defensa de los más vulnerables. Llega con los antecedentes de haber encabezado, junto a su espacio político, una de las gestiones más dañinas que se recuerden para el sistema educativo provincial. Basta hablar con docentes, padres y estudiantes para constatar el nivel de abandono, improvisación y falta de rumbo que caracterizó su paso por la función pública. Si no pudo defender a la educación, ¿cómo va a defender al pueblo? Hoy el oficialismo eligió premiar ese fracaso. Lo hace con una lógica que ya no sorprende, pero que sigue indignando, la del amiguismo político por encima de la idoneidad y la responsabilidad institucional”

Recordemos que a comienzos de este mes de mayo, el diputado provincial Hugo Ávila, presentó una denuncia penal contra el gobernador Raúl Jalil por el delito de abuso de autoridad. La presentación fue efectuada en Fiscalía General por considerar que el mandatario incurrió en una irregularidad al designar al exministro de Educación, Dalmacio Mera como Defensor del Pueblo, mediante Decreto Acuerdo, instrumento que aún no fue publicado en el Boletín Oficial por lo que que continuaría vigente la ley.