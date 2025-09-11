Dalmacio Mera, insaciable: el defensor del pueblo pide 344 millones para sostener sus nuevas funciones

Dalmacio Mera solicitó al Poder Ejecutivo y al Ministerio de Hacienda un refuerzo presupuestario de 344 millones de pesos para garantizar el funcionamiento de la institución durante el segundo semestre de 2026.

La petición responde a la ampliación de funciones al asumir parte de las tareas del extinto Ente Regulador y de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes, lo que exige más personal y recurso para atención, control y gestión de reclamos.

Mera también reclamó la creación de 28 cargos adicionales y equipamiento, incluyendo vehículos, insumos y colectividad para poder cubrir todas las responsabilidades.

La decisión ahora depende del análisis del Ejecutivo, aunque se cuestionan si ciertos aspectos del presupuesto deberían pasar por la Comisión Bicameral.