“Dale o te saco”: el reto de Marcelo Gallardo a un futbolista de River

Una de las figuras de la victoria del River de Gallardo por 1-0 ante Atlético Tucumán fue Franco Mastantuono. No obstante, momentos antes de ser reemplazado, el volante ofensivo recibió un reto por parte de Marcelo Gallardo debido a una jugada en la que no ayudó en la marca. Dicha situación no es la primera vez que se da con el Muñeco en el banco de suplentes del Millonario.

Cuando corrían los primeros segundos del tiempo de descuento, Santiago Simón fue a trabar una pelota con dos futbolistas del Decano y Mastantuono estaba a metros de él, por lo que el entrenador le exigió: “¡Franco, vení vení!”.

Al instante, tras la no cooperación con su compañero, Gallardo lo advirtió: “Dale boludo o te saco. ¿Te saco, te cambio ahora? ¡Dale!. Luego, el azuleño se acercó para recibir indicaciones (terminó siendo sustituido por Giorgio Costantini) y el VAR llamó al árbitro Leandro Rey Hilfer para que expulsara a Simón por una dura entrada.

El reproche fue similar al que Fernando Gago le hizo a Exequiel Zeballos en la ida contra Alianza Lima. “Empezá a correr porque te saco a la mierda”, le recriminó Pintita al Changuito cuando no acompañó en la presión a Milton Giménez.

En su primera etapa como técnico del elenco de Núñez, Napoleón tuvo tres situaciones similares con sus dirigidos. Sorpresivamente, los antecedentes reflejan que Juan Fernando Quintero recibió su enojo en las semifinales contra Gremio en la Copa Libertadores 2018. “¡Hacete cargo vos! ¿Al 5 se la das? ¡Hacete cargo vos!”, le recriminó.

Otro retado por el Muñeco fue José Paradela, cuando River goleó por 4-1 a Aldosivi en el Monumental, indica TyC. El otrora de Gimnasia había entrado desde el banco de suplentes, pero no estaba encontrando su juego. “Si no haces lo que te digo, te saco”, soltó el entrenador hacia el volante que minutos más tarde convirtió el tercero del equipo.

El caso más recordado quizás se dio con Andrés Herrera en 2021.”¡Que no pique!”, le había gritado el Muñeco al Yacaré tras un cambio de frente. Tras no hacerle caso -la pelota se fue al lateral-, le dio un ‘correctivo’. “¿Cómo le voy a dar un correctivo a Herrera? Si se lo hubiese dado, se lo tendría que haber dado bien, je. Fue una caricia”, aclaró Gallardo después.