CyberMonday: claves para evitar estafas y proteger tus datos en las compras

El CyberMonday 2025 comienza de noviembre y se consolida como uno de los eventos de comercio electrónico más esperados del año. Impulsado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), el programa ofrece miles de productos con descuentos, planes de cuotas y beneficios en tecnología, turismo, indumentaria, electrodomésticos y más.

Sin embargo, el incremento en el tráfico de usuarios y el volumen de operaciones multiplica los intentos de fraude digital. Ante este escenario, especialistas en ciberseguridad insisten en adoptar medidas preventivas para evitar ser víctima de estafas o ataques informáticos.

Phishing, el método más usado por los ciberdelincuentes

Entre los riesgos más frecuentes se encuentra el phishing, una modalidad en la que delincuentes suplantan la identidad de empresas reconocidas para obtener datos personales o financieros. Este tipo de engaño suele llegar a través de mensajes de WhatsApp, correos electrónicos, redes sociales, SMS o llamadas telefónicas con ofertas falsas o links maliciosos.

De acuerdo con el Informe Anual de Gestión de Incidentes de Ciberseguridad de la Dirección Nacional de Ciberseguridad, el phishing representó el 31% de los casos reportados en el último año, consolidándose como la amenaza más común en Argentina.

Para evitarlo, los expertos recomiendan realizar las compras únicamente desde el sitio oficial www.cybrmonday.com.ar , verificar las direcciones web, no abrir enlaces sospechosos y desconfiar de mensajes que generen urgencia o promesas exageradas.

Reputación del vendedor y señales de seguridad

Una de las principales recomendaciones es verificar la reputación del vendedor y la autenticidad del portal antes de concretar la compra. Las reseñas pueden ser útiles, pero deben analizarse con precaución, ya que las opiniones falsas o manipuladas son cada vez más comunes.

También se aconseja confirmar la presencia del protocolo “https” y del candado de seguridad en la barra de direcciones del navegador. Si el sitio solicita datos inusuales, como información laboral o referencias personales, se recomienda suspender el registro inmediatamente.

Asimismo, no se debe guardar la información de la tarjeta de crédito de manera permanente, especialmente en dispositivos compartidos o públicos.

Consejos de los expertos

Pedro Gallardo, director de Ciberseguridad Cono Sur del Grupo Indra, explicó que “se recomienda siempre revisar cuidadosamente la dirección de correo y los enlaces antes de hacer clic; desconfiar de mensajes que generen urgencia como ‘¡Última oportunidad!’ o ‘Tu cuenta será bloqueada’; y nunca entregar información personal o financiera, porque ninguna entidad seria solicita contraseñas”.

Además, señaló la importancia de utilizar contraseñas fuertes y diferentes para cada servicio, activar la autenticación en dos pasos o control biométrico y mantener los dispositivos actualizados con las últimas versiones de software y antivirus. “La mejor defensa es navegar con responsabilidad y conciencia digital”, remarcó.

Cómo operar de forma segura

Durante el evento, que se extenderá por tres jornadas, las ofertas se renuevan constantemente. Por eso, los especialistas aconsejan comparar precios, leer los términos y condiciones y guardar los comprobantes de pago para disponer de respaldo ante reclamos o débitos no autorizados.

También es recomendable consultar las políticas de garantía, reembolso y devolución de los comercios adheridos para conocer el alcance de la cobertura ante eventuales inconvenientes.