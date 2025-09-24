Cumplió cinco años y pidió una fiesta con temática de Malvinas

Un nene cumplió cinco años y decidió celebrarlo con una temática muy especial: las Islas Malvinas. Su familia invitó a tres excombatientes para que le dieran una sorpresa y la reacción del pequeño emocionó.

Ocurrió este fin de semana en Venado Tuerto, Santa Fe, aunque trascendió en las últimas horas, después de que su familia contara cómo nació el fanatismo del niño por la causa Malvinas.

Según relató su mamá en diálogo con El Litoral, la curiosidad de Genaro comenzó tras una actividad por el 2 de abril que realizaron en el jardín de infantes al que asiste.

https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?gdpr=0&client=ca-pub-2862858410476109&output=html&h=250&slotname=1832599335&adk=4099633929&adf=2267512989&pi=t.ma~as.1832599335&w=620&lmt=1758725987&format=620×250&url=https%3A%2F%2Fwww.elonce.com%2Fsociedad%2Fcumplio-cinco-anos-y-pidio-una-fiesta-con-tematica-de-malvinas.htm&wgl=1&aieuf=1&uach=WyJXaW5kb3dzIiwiMTAuMC4wIiwieDg2IiwiIiwiMTQwLjAuNzMzOS4xODUiLG51bGwsMCxudWxsLCI2NCIsW1siQ2hyb21pdW0iLCIxNDAuMC43MzM5LjE4NSJdLFsiTm90PUE_QnJhbmQiLCIyNC4wLjAuMCJdLFsiR29vZ2xlIENocm9tZSIsIjE0MC4wLjczMzkuMTg1Il1dLDBd&abgtt=11&dt=1758725987242&bpp=1&bdt=1625&idt=-M&shv=r20250922&mjsv=m202509180101&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie=ID%3D93fd383cf94418b2%3AT%3D1732483961%3ART%3D1758725941%3AS%3DALNI_MafUgwPfdeuy0Z00KkSxrtxs7mkog&gpic=UID%3D00000f9de5f8512a%3AT%3D1732483961%3ART%3D1758725941%3AS%3DALNI_MaxTUzWKBPAdgEtIqf-Siaon4zHRg&eo_id_str=ID%3D3700bc4057f4c290%3AT%3D1748036043%3ART%3D1758725941%3AS%3DAA-AfjYgxseMry80PoJUUi9BaTIH&prev_fmts=0x0%2C300x250%2C300x600&nras=1&correlator=5219440223202&frm=20&pv=1&u_tz=-180&u_his=5&u_h=768&u_w=1366&u_ah=728&u_aw=1366&u_cd=24&u_sd=1&dmc=8&adx=166&ady=2029&biw=1351&bih=641&scr_x=0&scr_y=200&eid=31094806%2C95371225&oid=2&pvsid=7812567289450483&tmod=525701439&uas=0&nvt=1&ref=https%3A%2F%2Fwww.elonce.com%2F&fc=896&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C1366%2C0%2C1366%2C728%2C1366%2C641&vis=1&rsz=%7C%7CeoEbr%7C&abl=CS&pfx=0&fu=1024&bc=31&bz=1&td=1&tdf=2&psd=W251bGwsbnVsbCxudWxsLDNd&nt=1&pgls=CAA.&ifi=7&uci=a!7&btvi=1&fsb=1&dtd=399

“Las Islas Malvinas son argentinas”

Al regresar a su casa, el niño compartió con entusiasmo lo que había aprendido y repetía con convicción que “las Islas Malvinas son argentinas”. Desde ese día mostró un marcado interés por el tema e incluso comenzó a mirar series, dibujos animados y documentales relacionados.

Cuando se acercaba la fecha de su cumpleaños, su mamá le propuso festejar con la temática de “Sonic”. Sin embargo, el pequeño sorprendió a todos al responder: “No, no, de las Islas Malvinas”. Desde ese momento, la familia puso manos a la obra para organizar la fiesta.

Unos días antes, su tía tuvo la iniciativa de invitar a excombatientes locales para sorprender a su sobrino. Así fue como contactó a Sergio Moreno, Juan Carlos Lagos y Miguel Vega.

La visita de los excombatientes

“Vino la tía del nene cuando estábamos en plazoleta Grasso y nos dijo que cumplía los años, que era muy fanático de Malvinas y si podíamos ir a cumplirle el sueño de participar del festejo”, contó Moreno a Sur24.

Finalmente, este domingo, los veteranos llegaron al festejo y el niño salió corriendo a abrazarlos. El emotivo episodio quedó registrado en una filmación. Su mamá relató que Genaro les dijo que lo que había vivido era “un sueño cumplido” y aseguró que “jamás se lo va a olvidar”.

“Estábamos re emocionados cuando llegamos al lugar y nos vinimos muy contentos y sorprendidos ante la pasión del niño”, expresó Moreno tras la experiencia.

“Que la juventud siga malvinizando”

El excombatiente destacó la madurez del niño al hablar del tema: “Es sorprendente que un nene de 5 años lleve tanto la causa Malvinas dentro. Genaro habla como si fuera un adolescente sobre Malvinas”.

“Esto nos deja la pauta de que la causa Malvinas va a seguir por mucho tiempo más y no se va a perder”, reflexionó.

Con orgullo, Moreno concluyó: “Que la sigan los niños, que la sigan los jóvenes, porque ya nosotros estamos grandes, pero estas cosas nos da fuerza para seguir. Que la juventud siga malvinizando”.