Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

Cumplió cinco años y pidió una fiesta con temática de Malvinas

Un nene cumplió cinco años y decidió celebrarlo con una temática muy especial: las Islas Malvinas. Su familia invitó a tres excombatientes para que le dieran una sorpresa y la reacción del pequeño emocionó.

Ocurrió este fin de semana en Venado Tuerto, Santa Fe, aunque trascendió en las últimas horas, después de que su familia contara cómo nació el fanatismo del niño por la causa Malvinas.

Según relató su mamá en diálogo con El Litoral, la curiosidad de Genaro comenzó tras una actividad por el 2 de abril que realizaron en el jardín de infantes al que asiste.

https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?gdpr=0&client=ca-pub-2862858410476109&output=html&h=250&slotname=1832599335&adk=4099633929&adf=2267512989&pi=t.ma~as.1832599335&w=620&lmt=1758725987&format=620×250&url=https%3A%2F%2Fwww.elonce.com%2Fsociedad%2Fcumplio-cinco-anos-y-pidio-una-fiesta-con-tematica-de-malvinas.htm&wgl=1&aieuf=1&uach=WyJXaW5kb3dzIiwiMTAuMC4wIiwieDg2IiwiIiwiMTQwLjAuNzMzOS4xODUiLG51bGwsMCxudWxsLCI2NCIsW1siQ2hyb21pdW0iLCIxNDAuMC43MzM5LjE4NSJdLFsiTm90PUE_QnJhbmQiLCIyNC4wLjAuMCJdLFsiR29vZ2xlIENocm9tZSIsIjE0MC4wLjczMzkuMTg1Il1dLDBd&abgtt=11&dt=1758725987242&bpp=1&bdt=1625&idt=-M&shv=r20250922&mjsv=m202509180101&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie=ID%3D93fd383cf94418b2%3AT%3D1732483961%3ART%3D1758725941%3AS%3DALNI_MafUgwPfdeuy0Z00KkSxrtxs7mkog&gpic=UID%3D00000f9de5f8512a%3AT%3D1732483961%3ART%3D1758725941%3AS%3DALNI_MaxTUzWKBPAdgEtIqf-Siaon4zHRg&eo_id_str=ID%3D3700bc4057f4c290%3AT%3D1748036043%3ART%3D1758725941%3AS%3DAA-AfjYgxseMry80PoJUUi9BaTIH&prev_fmts=0x0%2C300x250%2C300x600&nras=1&correlator=5219440223202&frm=20&pv=1&u_tz=-180&u_his=5&u_h=768&u_w=1366&u_ah=728&u_aw=1366&u_cd=24&u_sd=1&dmc=8&adx=166&ady=2029&biw=1351&bih=641&scr_x=0&scr_y=200&eid=31094806%2C95371225&oid=2&pvsid=7812567289450483&tmod=525701439&uas=0&nvt=1&ref=https%3A%2F%2Fwww.elonce.com%2F&fc=896&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C1366%2C0%2C1366%2C728%2C1366%2C641&vis=1&rsz=%7C%7CeoEbr%7C&abl=CS&pfx=0&fu=1024&bc=31&bz=1&td=1&tdf=2&psd=W251bGwsbnVsbCxudWxsLDNd&nt=1&pgls=CAA.&ifi=7&uci=a!7&btvi=1&fsb=1&dtd=399

“Las Islas Malvinas son argentinas”

Al regresar a su casa, el niño compartió con entusiasmo lo que había aprendido y repetía con convicción que “las Islas Malvinas son argentinas”. Desde ese día mostró un marcado interés por el tema e incluso comenzó a mirar series, dibujos animados y documentales relacionados.

Cuando se acercaba la fecha de su cumpleaños, su mamá le propuso festejar con la temática de “Sonic”. Sin embargo, el pequeño sorprendió a todos al responder: “No, no, de las Islas Malvinas”. Desde ese momento, la familia puso manos a la obra para organizar la fiesta.

Unos días antes, su tía tuvo la iniciativa de invitar a excombatientes locales para sorprender a su sobrino. Así fue como contactó a Sergio Moreno, Juan Carlos Lagos y Miguel Vega.

La visita de los excombatientes

“Vino la tía del nene cuando estábamos en plazoleta Grasso y nos dijo que cumplía los años, que era muy fanático de Malvinas y si podíamos ir a cumplirle el sueño de participar del festejo”, contó Moreno a Sur24.

Finalmente, este domingo, los veteranos llegaron al festejo y el niño salió corriendo a abrazarlos. El emotivo episodio quedó registrado en una filmación. Su mamá relató que Genaro les dijo que lo que había vivido era “un sueño cumplido” y aseguró que “jamás se lo va a olvidar”.

Estábamos re emocionados cuando llegamos al lugar y nos vinimos muy contentos y sorprendidos ante la pasión del niño”, expresó Moreno tras la experiencia.

“Que la juventud siga malvinizando”

El excombatiente destacó la madurez del niño al hablar del tema: “Es sorprendente que un nene de 5 años lleve tanto la causa Malvinas dentro. Genaro habla como si fuera un adolescente sobre Malvinas”.

Esto nos deja la pauta de que la causa Malvinas va a seguir por mucho tiempo más y no se va a perder”, reflexionó.

Con orgullo, Moreno concluyó: “Que la sigan los niños, que la sigan los jóvenes, porque ya nosotros estamos grandes, pero estas cosas nos da fuerza para seguir. Que la juventud siga malvinizando”.

  • Catamarca: Lavalle cuenta con un nuevo aparato y sala de Rayos X

    Catamarca: Lavalle cuenta con un nuevo aparato y sala de Rayos X

    El gobernador Raúl Jalil, junto a los ministros de Salud, Johana Carrizo; de Gobierno, Seguridad y Justicia, Fernando Monguillot; el intendente Mario Páez, y la senadora Lucía Corpacci, inauguraron hoy la nueva sala de Rayos X del Hospital “Dr. Eduardo Atavila Andrada” de Lavalle, departamento Santa Rosa. La misma lleva el nombre de “Luisa Fernanda…

  • Cumplió cinco años y pidió una fiesta con temática de Malvinas

    Cumplió cinco años y pidió una fiesta con temática de Malvinas

    Un nene cumplió cinco años y decidió celebrarlo con una temática muy especial: las Islas Malvinas. Su familia invitó a tres excombatientes para que le dieran una sorpresa y la reacción del pequeño emocionó. Ocurrió este fin de semana en Venado Tuerto, Santa Fe, aunque trascendió en las últimas horas, después de que su familia…

  • Catamarca: la OSEP informó que facilita trámites a afiliados voluntarios y amplía la cobertura de un medicamento de alto costo

    Catamarca: la OSEP informó que facilita trámites a afiliados voluntarios y amplía la cobertura de un medicamento de alto costo

    Se reducirán los trámites administrativos de reempadronamiento y se mejorará la accesibilidad a la gamma globulina, un medicamento de alto costo para pacientes con deficiencias inmunitarias. La Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP) avanzó en dos medidas que buscan simplificar las gestiones de reempadronamiento de afiliaciones voluntarias, como así también mejorar la cobertura de…

  • Aguas de Catamarca informa sobre trabajos de reparación en zona Sur y Oeste

    Aguas de Catamarca informa sobre trabajos de reparación en zona Sur y Oeste

    Aguas de Catamarca informó que operarios llevan adelante tareas de reparación y optimización de cañería en Avenida Francisco Latzina esquina Teodulfo Barrionuevo. Como consecuencia de estos trabajos, se registrará baja presión y falta de agua hasta horas de la tarde en los siguientes sectores: Zona Sur – Norte Rebombeo Vial y Cisterna La Ripiera: 50…

  • Chicas desaparecidas en La Matanza: confirmaron que los cuerpos hallados son de Morena, Lara y Brenda

    Chicas desaparecidas en La Matanza: confirmaron que los cuerpos hallados son de Morena, Lara y Brenda

    Los cuerpo hallados en el pozo séptico de una vivienda en Florencio Varela son de Morena Verri (20 años), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15), las chicas que estaban desaparecidas desde el viernes 19 de septiembre, confirmaron fuentes policiales a la agencia Noticias Argentinas. Ahora, la policía busca intensamente a un peruano líder…

  • Alertan por riesgo de incendios forestales para Catamarca y otras 11 provincias

    Alertan por riesgo de incendios forestales para Catamarca y otras 11 provincias

    El Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) emitió una alerta por riesgo de incendios forestales que abarca a Catamarca, Córdoba, San Luis, La Rioja, Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Tucumán, Mendoza, San Juan, La Pampa y parte de la provincia de Buenos Aires. Además, se detectaron focos de riesgo extremo en sectores de Río Negro y Chubut. Según…

Anuncio
Anuncio