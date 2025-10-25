Cuatro mujeres fueron detenidas en Catamarca por distintos ilícitos

Tras un desorden en la zona Norte de la Capital, policías arrestaron a una mujer y aprehendieron a un hombre. Anoche, a las 23:20, personal de la Comisaría Séptima llegó a la intersección de las calles Motegasta y Nanahuasi, del barrio Eva Perón, y procedió al arresto por una supuesta infracción al Código de Faltas de una mujer de apellido Oliva (29), en virtud que habría protagonizado un desorden en el lugar, por lo que fue trasladada a la seccional, donde se labran las actuaciones de rigor.

Cabe hacer mención que, momentos después, los policías aprehendieron a un hombre de apellido Fernández (33), quien también habría participado en el disturbio, para luego presentarse en la dependencia policial, donde amenazó de muerte a la femenina y a un Oficial Principal de Policía, por lo que fue puesto a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Norte.



Motoristas policiales aprehendieron a una mujer y recuperaron una garrafa de gas sustraída. A la 01:50 de la madrugada de hoy, por solicitud del SAE-911, motoristas del COEM-Kappa llegaron hasta la avenida Dr. Deodoro Maza, entre calle Chubut y pasaje Mejor Hogar, donde habrían sorprendido infraganti a una persona del sexo femenino cuando salía del interior de una vivienda, propiedad de un hombre de 81 años de edad, con una (01) garrafa de gas y ésta al notar la presencia de la unidad móvil, dejó abandonado el elemento, que fue recuperado y quedó en calidad de secuestro, para luego intentar darse a la fuga siendo interceptada y aprehendida a los pocos metros.

Ante la situación, numerarios de la Comisaría Sexta, que por jurisdicción corresponde, trasladaron a la dependencia policial a la presunta autora de apellido Jaimez (44), tomando conocimiento la Fiscalía de Instrucción del Distrito Oeste, en tanto que se invitó al damnificado a realizar la denuncia penal en el Precinto Judicial N° 6.

Una mujer fue aprehendida y una cuchilla incautada. Hoy, a las 03:15, por requerimiento del SAE-911, efectivos de la Comisaría Sexta se constituyeron en el pasaje Mejor Hogar, a la altura de la Peatonal N° 17, del barrio Libertador II, donde sus pares del COEM-Kappa tenían aprehendida a una mujer de apellido Benavidez (40), debido a que habría intentado agredir a su pareja de 49 años de edad, utilizando una cuchilla, que quedó en calidad de secuestro, como así también amenazó de muerte con el arma blanca a un vecino de 25 años.

Finalmente y con colaboración de personal de la Seccional Novena, la supuesta autora fue trasladada y puesta a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Oeste.

En el Sur de la Capital aprehenden a una joven mujer. Hoy, a las 09:45, a solicitud del SAE-911, efectivos de la Comisaría Décima se constituyeron en la avenida Gobernador Rodríguez al 700 y aprehendieron a una joven de apellido Del Bagge (26), debido a que, momentos antes, se habría presentado en un domicilio de la zona, propiedad de una mujer de 36 años, a quien le vociferó insultos para luego causar daños en la puerta de ingreso al inmueble.

Por el hecho, esta persona fue trasladada y puesta a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur y se invitó a la damnificada a radicar la denuncia penal correspondiente en la Unidad Judicial N° 2.