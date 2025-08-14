Cuánto gana un empleado de comercio en agosto de 2025

Los empleados de comercio, cuyo número de trabajadores es uno de los más importantes del país, recibirían en agosto un aumento en sus salarios. Si bien el nuevo acuerdo paritario entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys) y las cámaras empresariales se alcanzó en junio pasado, recién se publicó a fines de julio junto a las grillas de los nuevos valores para cada una de las categorías.

El nuevo convenio corresponde a los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Por lo tanto, se podrá determinar cuánto ganan los empleados de comercio hasta fin de año. Consiste en un aumento del 6% en forma de asignación remunerativa y no acumulativa.

Este ajuste salarial se aplicará de forma escalonada y progresiva, por lo cual será igual en los próximos meses. Se estableció un aumento del 1% que se aplica en cada mes entre julio y diciembre. Además, se incluyen entregas mensuales de sumas no remunerativas para los trabajadores de todas las categorías.

A continuación, así serán los incrementos para el sector entre julio y diciembre:

-Julio: aumento del 1% + suma fija de $40.000.

-Agosto: aumento del 1% + suma fija de $40.000.

-Septiembre: aumento del 1% + suma fija de $40.000.

-Octubre: aumento del 1% + suma fija de $40.000.

-Noviembre: aumento del 1% + suma fija de $40.000.

-Diciembre: aumento del 1% + suma fija de $40.000.

Todos los incrementos remunerativos tendrán como base de cálculo a las escalas básicas correspondientes al mes de junio 2025.

Cuánto ganan los empleados de comercio a partir de agosto de 2025 A partir de agosto, cada trabajador, según su categoría, recibirá los siguientes montos, de acuerdo con la grilla vigente de Faecys. Vale aclarar que estos valores corresponden al nuevo aumento y al la suma remunerativa que corresponden al octavo mes del año.



Cuánto gana el personal de maestranza en agosto de 2025

Categoría A: $1.055.954

Categoría B: $1.058.895

Categoría C: $1.069.199

Cuánto ganan los administrativos en agosto de 2025

Categoría A: $1.066.994

Categoría B: $1.071.413

Categoría C: $1.075.827

Categoría D: $1.089.078

Categoría E: $1.100.117

Categoría F: $1.116.311

Cuánto ganan los cajeros en agosto de 2025

Categoría A: $1.070.672

Categoría B: $1.075.827

Categoría C: $1.082.452

Cuánto ganan los auxiliares en agosto de 2025

Categoría A: $1.070.672

Categoría B: $1.078.033

Categoría C: $1.102.325

Cuánto ganan los auxiliares especializados en agosto de 2025

Categoría A: $1.079.509

Categoría B: $1.092.756Cuánto ganan los vendedores en agosto de 2025

Categoría A: $1.070.672

Categoría B: $1.092.759

Categoría C: $1.100.117

Categoría D: $1.116.311Para el caso de los trabajadores que se desempeñen en tareas discontinuas, a tiempo parcial, bajo el régimen de jornada reducida ?legal o convencional?, o que hayan incurrido en ausencias injustificadas, el monto a abonar por este incremento será proporcional a la jornada cumplida.

A su vez, se debe tomar en cuenta que a estos valores se le debe sumar el concepto de antigüedad, por el cual a cada empleado le corresponde un 1% más por año trabajado. Este se aplica a las cifras remunerativas y a las no remunerativas, como es el caso de la suma fija que se incluye en el nuevo acuerdo.

Sobre las actualizaciones futuras, el último acuerdo indica que “las partes firmantes de este acuerdo colectivo asumen el compromiso de reunirse en el mes de noviembre de 2025, a iniciativa de cualquiera de ellas, a fin de analizar las escalas básicas convencionales, sumas, porcentajes, atento a las variaciones económicas que podrían haber afectado a dichas escalas”.