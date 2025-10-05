Cuándo volverá a correr Franco Colapinto en la F1: la agenda después del Gran Premio de Singapur

Franco Colapinto completó una sólida tarea en el Gran Premio de Singapur, pero volvió a padecer una mala estrategia del equipo Alpine. Tras una brillante largada, en la que logró avanzar tres lugares (16° al 13°), sufrió por una temprana parada en los boxes para cambiar neumáticos (blandos a medios) y sufrió en las últimas vueltas de la carrera para terminar en el puesto 16 en el circuito de Marina Bay.

Esta fue la 13° participación del oriundo de Pilar desde su desembarco como titular en la escudería francesa, reemplazando a Jack Doohan. Logró su mejor resultado (puesto 11) en el Gran Premio de los Países Bajos y antes de correr en Bakú, donde un toque de Alex Albon lo complicó y acabó lejos (19°), terminó en el 17° lugar y terminó en el mismo lugar de la grilla en el GP de Italia en Monza.

Antes del parate de las vacaciones, padeció los problemas del A525 y, tras partir en el puesto 14, llegó en el 18° lugar en Hungría. Antes de eso, en el mítico circuito de Spa-Francorchamps y, tras culminar en el 19° lugar de la carrera sprint, salió a pista en la prueba principal con la ventaja de haber adelantado dos lugares en la grilla por las sanciones a Lewis Hamilton y Carlos Sainz. Después de partir en el puesto 15 de la parrilla, el argentino también terminó 19º: volvió a sufrir la falta de ritmo de su monoplaza y la estrategia de la escudería con las paradas.

La actividad del argentino y de la categoría tendrá un parate de dos semanas y, tras la recorrida por las calles del trazado de Marina Bay en Singapur, el camino de la Máxima en este 2025 tendrá su primera parada en el continente americano: el Gran Premio de EEUU, en Austin,se realizará del 17 al 19 de octubre.