Cuando tenía 14 años, Mastantuono marcó un gol idéntico al que le convirtió a Boca: video

Franco Mastantuono se adueñó de todas las miradas en la victoria de River sobre Boca por 2-1 en el Monumental. No solo por su talento deslumbrante, sino porque, con solo 17 años, el mediocampista millonario anotó un auténtico golazo de tiro libre que hizo delirar a los hinchas. A los 25 minutos del primer tiempo, ejecutó un zurdazo imparable al ángulo, poniendo el 1-0 parcial en el marcador y logrando un hito histórico: se convirtió en el jugador más joven del club en marcar un gol en un superclásico.

Este tanto no solo causó furor entre los hinchas de River, sino que rápidamente dio la vuelta al mundo gracias a su calidad. Muchos coincidieron en que fue un gol de colección, superando incluso otro golazo que había anotado anteriormente ante Gimnasia. Sin embargo, los fanáticos de River no tardaron en recordar que este no fue el primer golazo de Mastantuono: en las redes sociales se viralizó un video que mostró una ejecución similar en las divisiones menores del club.

Un golazo desde las divisiones inferiores

En varias cuentas de X, los hinchas de River compartieron un tanto espectacular de Mastantuono cuando jugaba en octava división, contra Unión, en una victoria por 3-0. En ese partido, jugado en junio de 2022, el juvenil, que entonces era capitán y llevaba el dorsal 10, ejecutó un tiro libre con una precisión idéntica al que marcaría en el superclásico contra Boca. La pelota fue a parar al ángulo, esta vez superando a Agustín Marchesín. En ese entonces, Mastantuono tenía solo 14 años y ya había sido convocado a la selección argentina Sub-17 por Pablo Aimar.

Este gol en octava división es solo uno de los ejemplos del talento precoz de Franco Mastantuono, quien, con su brillantez en el campo, había comenzado a llamar la atención mucho antes de llegar al primer equipo de River. Este gol ante Boca marcó el séptimo en su carrera en la primera división y el segundo de tiro libre. Además, con 17 años, 8 meses y 13 días, se convirtió en el jugador más joven en anotar para River en un superclásico, superando a Javier Saviola.

El entrenador de River, Marcelo Gallardo, destacó la calidad de la ejecución de Mastantuono en la conferencia de prensa, comparándola con otro golazo memorable de Juanfer Quintero en 2019, que le valió una nominación al Premio Puskás. “Tremendo golazo. Como, creo, el de Quintero a Racing, que también fue un golazo descomunal. Inatajable. Una perla”, comentó el Muñeco.

Además, Gallardo se refirió a la importancia de acompañar a Mastantuono en este momento tan crucial de su carrera. “Despierta un entusiasmo muy grande para su corta edad. Tiene que sentir que debe seguir creciendo. Si es que se va en algún momento, habrá que analizarlo. Pero eso no va a suceder en el corto plazo”, explicó el entrenador, dejando claro que el futuro del juvenil en River es prometedor, pero que es fundamental que se mantenga centrado en su desarrollo.