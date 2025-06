Cuando Francos presentaba su informe en el Senado, una senadora kirchnerista le dijo “mentiroso” y abandonó el recinto

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, abandonó hoy el Senado de manera intempestiva luego de que una senadora del interbloque peronista lo calificara de “mentiroso”, lo que provocó la irritación del ministro coordinador durante la exposición del 143° informe de gestión.

“Para qué me voy a quedar si no me creen”, dijo Francos en declaraciones a la prensa acreditada mientras se retiraba del recinto junto a su equipo. Minutos antes, Francos había protagonizado un fuerte cruce con la senadora kirchnerista Cristina López, quien le dijo que faltaba a la verdad.

La legisladora había afirmado que al Gobierno “poco le importa” la soberanía del Atlántico Sur, de Malvinas y el futuro de la Antártida” porque, a su criterio, para Francos y el presidente Javier Milei, “Tierra del Fuego es solo un punto en el mapa para negociar con las potencias extranjeras”.

“La verdad que leí las respuestas que nos mandó y debo decirle que la verdad es un mentiroso”, lanzó la fueguina a Francos, quien pidió a López que se retractara, algo que la legisladora no hizo. La escena concluyó con el abandono de Francos del hemiciclo senatorial para, pocos minutos después, retirarse del Palacio.

Antes, la senadora Silvina García Larraburu le había pedido a Francos que “ayude a reflexionar” a Milei para que considere la posibilidad de firmar el indulto de la ex presidenta Cristina Kirchner , que desde la semana pasada cumple una condena a seis años de prisión por la Causa Vialidad.

“Usted es un hombre de la política, de los pocos cercanos al presidente que no representa corporaciones o colectividades, hasta donde sé. Yo le pido que ayuda a reflexionar al presidente Milei”, expresó García Larraburu y advirtió que “entrar en pocas semanas en un proceso electoral con la principal referente de la oposición encarcelada no le va a hacer bien al Gobierno”.

Sobre el final, el senador y presidente del bloque peronista, José Mayans, pidió votar una moción para volver a citar a Francos para el próximo miércoles a las 11 , que fue apoyada por el cuerpo.

Será la vicepresidenta Victoria Villarruel quien deberá cursar otra vez la invitación para el jefe de Gabinete. Durante el cruce entre López y Francos, y segundos antes de que el funcionario se levantara de su asiento, Mayans le había pedido la senadora de su bloque que se “callara” para apaciguar los ánimos .

La primera ronda de preguntas había sido encabezada por senadores dialoguistas, quienes se enfocaron en consultas por el estado de las rutas nacionales y la emergencia de Bahía Blanca vetada por el Gobierno días atrás. En el caso del veto del Ejecutivo, el senador radical Maximiliano Abad calificó esa decisión como “un error en términos jurídicos y políticos”.

Por su parte, sobre el estado corredores viales, la senadora radical Carolina Losada había afirmado que solo hay un “20 por ciento de las rutas nacionales en buenas condiciones” y que el resto “son un desastre”.

El kirchnerismo inauguró la segunda ronda con el senador Carlos Linares, quien expresó fuertes críticas al rumbo económico, que fue defendido por Francos al comienzo de su alocución.

Francos inició su presentación pasadas las 11.30, en una sesión presidida por Villarruel, quien está enemistada desde hace meses con la Casa Rosada: “En este año y medio, hemos logrado transformaciones para muchos impensadas en la Argentina. Hoy, tenemos un país radicalmente distinto al que recibimos en diciembre de 2023”, destacó el ministro coordinador.

Tras la breve introducción, Francos sostuvo que “con una macroeconomía ordenada y en pleno proceso de crecimiento, en el último tiempo la inflación se desplomó, la pobreza bajó y los salarios siguen al alza”. Para el funcionario, “ahora, el Estado acompaña al sector privado y garantiza a los argentinos la libertad de invertir, comprar divisas y disponer como prefieran de sus ahorros”.

“Gracias a todo esto, miramos no solo el presente sino también al futuro con esperanza, convencidos de que estamos construyendo las bases de un país libre y próspero”, añadió.

Destacó el último dato de inflación de mayo, que fue del 1,5 por ciento y, dijo, “el nivel más bajo registrado de los últimos cinco años. La inflación acumulada total fue de 13,3%, la más baja para este período del año desde 2020”, agregó, al elogiar la gestión del ministro de Economía, Luis Caputo.

En esa línea, citó la frase de Milei respecto de que “la inflación es, siempre y en todo momento, un fenómeno monetario”.

Luego hizo referencia al paquete jubilatorio aprobado semanas atrás por la Cámara de Diputados y sostuvo que “los datos demuestran con claridad que estamos frente a un sistema deficitario e inviable. Solo entre la reformulación de la fórmula jubilatoria y el incremento del bono, afecta al 0,8% del PBI”.

Destacó también la baja en pobreza en el segundo semestre de 2024 y la labor de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, al remarcar que “terminamos con los gerentes de la pobreza y su extorsión sobre los beneficiarios de programas sociales, quienes sufrían prácticas intimidatorias y eran obligados a participar en marchas y actividades políticas bajo amenaza de perder sus beneficios”.

En materia de seguridad, aseguró que, en 2024, la “tasa de homicidios más baja de la historia argentina, con 3,8 homicidios por cada 100.000 habitantes”, al ponderar la conducción de Patricia Bullrich del Ministerio de Seguridad.

“Queremos un país en el que la violencia, el crimen y la impunidad no sean moneda corriente. La Argentina del garantismo quedó en el pasado. Hoy en nuestro país quien las hace, las paga”, aseveró.

Sobre la falta de obras públicas, Francos dijo que “hay 68 obras en rutas que fueron priorizadas por el Gobierno nacional en diferentes provincias del país, por las cuales ya se lleva devengados más de 100 mil millones de pesos”.

“A estas 68 obras en las que se decidió avanzar se suma un plan de concesiones de toda la Red Federal, de un total de 9.000 kilómetros. Ya se llamó a licitación para la primera etapa, de 741 kilómetros”, detalló.

Para cerrar, afirmó que “Argentina transita hoy un camino de transformaciones profundas y que tiene por delante un porvenir de grandes oportunidades”, por lo que subrayó que desde Milei está al frente del Poder Ejecutivo, “no solo logró estabilizar la macroeconomía, sino que reinsertó al país en el mundo y generó condiciones que posibilitaron expandir nuestro vasto potencial”.