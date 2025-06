Cristina Kirchner le habló a la militancia: “Vamos a volver”

La ex presidenta habló esta tarde a través de un audio que se difundió en los parlantes que estaban en la zona de la manifestación con la consiga “vamos a volver“. Agradeció a la militancia por las muestras de cariños y señaló: ”Este modelo, que ahora encarna Milei, que no es diferente a los de otrora, se cae“. Luego hizo un breve saludo en vivo, a través de los parlantes.

La ex presidenta Cristina Kirchner envió un mensaje a la militancia que estaba en la Plaza de Mayo en le marco de la movilización que se realizó en contra de la condena que ratificó la Corte Suprema.

Criticó la medida de la Justicia que prohibe que salga al balcón a saludar a la militancia: “Dios, que cachivaches que son”. En tanto, agradeció a los militantes que se ascercaron a su domicilio en el barrio porteño de Constitución.

“Gracias de corazón. Los he escuchado cantar consignas, la marcha, el himno. Lo que más me gustó fue escucharlos cantar otra vez ‘vamos a volver’. No lo escuchába hace mucho. Me gusta porque revela una voluntad. Que los laburantes lleguen a fin de mes. Bien peronista. Los jubilados tenías remedio. Dios mío. Ese país no fue ninguna utopía. Lo vivimos durante 12 años y medio. Además lo dejamos desendeudados, como a las familias y a las empresas”, señaló.

Y añadió: “Este modelo, que ahora encarna Milei, que no es diferente a los de otrora, se cae. No sólo porque es injusto, si no porque es insostenible desde lo económico. Tiene vencimiento, como el yogourt”.

Entre los participantes estuvieron Sergio Massa, Aníbal Fernández, Teresa García, Topo Rodríguez, Eduardo Valdés, Anabel Fernández Sagasti, Alejandro Dichiara, Leo Nardini, Mariel Fernández, Julián Domínguez, Agustín Rossi y Eduardo “Bali” Bucca. Asimismo, asistieron referentes sindicales como Hugo Yasky, además de Víctor Santa María, Juan Manuel Olmos, Pablo Yedlin, Germán Martínez, Leopoldo Moreau, Cecilia Moreau y Roberto Baradel.