Cristina Kirchner asumirá hoy la presidencia del PJ sin la presencia de Axel Kicillof y Raúl Jalil: no fueron invitados

Esta tarde, a las 17:30, Cristina Kirchner asumirá la presidencia del PJ Nacional. Lo hará en presencia de los consejeros del partido y los cinco vicepresidentes que la acompañarán.

Lo que sí hay son ausencias confirmadas. Ni Raúl Jalil (Catamarca), ni Osvaldo Jaldo (Tucumán), ni Ricardo Quintela (La Rioja) van a estar presentes. No fueron invitados. No recibieron la invitación los principales dirigentes de la CGT. Tiene cierta lógica. La cúpula sindical está enfrentada a la ex presidenta. Hasta anoche tampoco le había llegado la invitación al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof. Síntoma del momento que vive el kirchnerismo.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, no participará de la asunción de Cristina Kirchner al frente del Partido Justicialista, que se llevará adelante en la tarde de este miércoles en la sede de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET), ubicada en el barrio de Balvanera de la Ciudad de Buenos Aires.

El mandatario provincial optó por llevar adelante una serie de actividades de gestión en la Cuarta sección electoral que tenía definida con antelación. Estuvo bien temprano en Pehuajó entregando viviendas junto al intendente -el cristinista Pablo Zurro-, para luego llevar adelante distintas inauguraciones en Carlos Casares. Por la tarde terminará la recorrida en el distrito de Bragado.

Fuentes cercas a Kicillof confirmaron que el mandatario no estará presente en la ceremonia en la que CFK quede al frente del PJ. Además, no hubo invitación de carácter formal a que participe. La relación entre ambos pasa su momento más complejo. Así se escenificó también el lunes último en la reunión del consejo partidario del PJ bonaerense que se llevó adelante en Moreno.

Semanas atrás, Kicillof firmó su renuncia a la vicepresidencia del PJ. Se trató de una formalidad para darle paso a las nuevas autoridades que integraron lo que fue la lista Primero la Patria, que llevó a la expresidenta como candidata a la conducción partidaria.