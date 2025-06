Cristina condenada: para el diputado Brizuela, “algunos dirigentes del PJ más que indignación por el fallo lo que sienten es un gran alivio”

“Impecable fallo unánime de la Corte Suprema que ratifica el fallo del máximo Tribunal Penal del país. En otras palabras es el tercer tribunal que la encuentra culpable del delito de defraudación a la administración pública y responsable de una matriz de corrupción pocas veces vista en la historia de la humanidad”, comienza diciendo una publicación del diputado libertario en Catamarca, Adrián Brizuela, luego de conocida esta tarde la confirmación de condena para Cristina Kirchner.

El legislador provincial agrega en sus en sus redes sociales: “Como no podía ser de otra manera, la ahora condenada por corrupción con sentencia firme, intentó una suerte de defensa política al estilo CFK. No habló ni una sola palabra de la causa Vialidad. En su lugar habló de “grupos concentrados del poder económico”, del FMI, de Macri, de Caputo, de Clarín, de Milei y del “Cepo al voto”, en obvia alusión a que ya no podrá ser candidata a “Concejal de la Matanza”, lugar al que la coyuntura política la ha llevado. Habló de los “grandes logros” de los 12 años del kirchnerismo. Por alguna razón decidió omitir al último gobierno kirchnerista del cual ella era Vice y la responsable de ungir a Alberto Fernández como presidente”.

Con sarcasmo, Brizuela culmina su posteo marcando que “los gestos de solidaridad forzada de algunos dirigentes de peso del PJ me hacen sospechar que más que indignación por el fallo lo que sienten es un gran alivio. Cristina era hasta hoy una piedra en el zapato no sólo para Kicillof, sino para cualquier intento de unificar al peronismo. Quedarán los acólitos locales huérfanos de una figura que antes ordenaba el espacio, pero que ahora es un ancla que no hace otra cosa que llevar agua a los molinos libertarios. No faltan los discursos incómodos sobre Lawfare y persecución. El intendente Saadi podría desempolvar su título de abogado e intentar alguna defensa con argumentos legales sólidos. No los hay. Como lo dijo la Corte se han respetado todas las garantías del debido proceso. La señora es culpable. Se cierra una página nefasta de la historia argentina. Kirchnerismo nunca más”.