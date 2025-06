Cristina condenada: “Los delincuentes defienden delincuentes”, afirmó un historiador de Catamarca

El profesor universitario e historiador, Carlos Ibáñez, fue consultado esta mañana en Radio TV Valle Viejo sobre la condena confirmada contra Cristina Fernández de Kirchner. Luego de repasar antecedentes de otros presidentes argentinos que debieron enfrentar por distintos motivos a la Justicia, Ibáñez reparó puntualmente en el caso actual, y desplegó argumentos en favor de la decisión adoptada por la Corte Suprema.

El análisis de Carlos Ibáñez:

“En el caso que nos ocupa, de Cristina Fernández de Kirchner, ella es condenada y ratificada su condena, y acá viene lo característico, lo peculiar, lo distintivo: por corrupción. ¿Qué pasa? Diez de los trece jueces que la condenaron en las distintas instancias han sido designados por el kirchnerismo. En el caso que nos ocupa, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, integrada por tres miembros, Lorenzetti fue propuesto en diciembre de 2004 por Néstor Kirchner. Rosatti fue intendente del PJ en Santa Fe, fue ministro de Justicia de la Nación con Néstor Kirchner, fue convencional constituyente, compañero de Cristina Kirchner en la Reforma Constitucional en 1994. ¿Qué quiero significar? Que desde el punto de vista judicial es muy probable que no haya vicios de nulidad en ningún aspecto. Ahora, ¿por qué adquiere importancia la condena firme que tiene Cristina? Porque es una de las líderes que se le oponen al actual Presidente. ¿Por qué reaccionan sus acólitos, sus seguidores, de la manera que lo hacen? Yo voy a hacer un paralelismo. Nosotros los profesores, algunos, no todos, decimos que una de las maneras más importantes, relevantes de enseñar es a través de la comparación. A los sacerdotes condenados, ¿vas a ir a pedirles una bendición? Probablemente, no. A los médicos condenados por la justicia, ¿vas a hacerle una consulta profesional, aunque sea virtual? Probablemente, no. Cuando se los ataca a los periodistas o cuando algún periodista es denunciado judicialmente, colectivamente salen a defenderlo. A los abogados lo mismo, a los profesores lo mismo. ¿Qué significa quienes defienden a una corrupta condenada en firme? (…) Están siendo sospechados de ser lo mismo. Voy a ser más categórico todavía. Cuando muere algún delincuente famoso, ¿cómo lo despiden? A los tiros. Eso es lo que me llama la atención a mí desde el punto de vista sociológico, preguntando, y desde el punto de vista político, desde luego, siempre con la mirada académica: Los que defienden a Cristina, ¿están defendiendo a quién? ¿A la figura y atacando a la Justicia? ¿Qué hubiese sucedido si la Corte de Justicia la absolvía? También hubiesen salido a celebrar la bondad y la generosidad y la buena Justicia que tenemos. En cambio, si en este caso actuó de manera inversa a sus intereses, los jueces son defenestrados. Es decir, a los delincuentes los defiendan los delincuentes. Vamos a hablar con todas las letras”.