Cristina condenada; el bloque de senadores de Unión por la Patria en Catamarca, repudió el fallo

Senadores del bloque Unión por la Patria del Senado de Catamarca se expresaron en ocasión de su sexta sesión ordinaria, llevada adelante este jueves, en repudio y rechazo a la confirmación de la condena de la expresidenta Cristina Fernández por parte de la Corte Suprema de Justicia.

Quien inició la expresión de la postura en el recinto fue el senador por Fray Mamerto Esquiú, Guillermo Ferreyra: “Quiero expresar mi profunda preocupación y rechazo a una decisión que considero arbitraria y motivada sólo y exclusivamente por la política en perjuicio de una persona quien fuera dos veces presidenta de la nación y una vez vicepresidenta elegida por todos los argentinos. Porque este fallo se enmarca en una clara estrategia de persecución judicial orientada a colaborar en la participación política y proscribir a una de las principales referentes políticas de la Argentina de este siglo y seguramente de la historia y que es nuestra presidenta del Partido Justicialista en la actualidad”.

“La Constitución Nacional, reformada en 1994, establece en su artículo 100 que la responsabilidad administrativa del gobierno recae en la figura del jefe de gabinete de ministros, a quien le corresponde la ejecución del presupuesto y la administración general del país. En ese entonces, la convención constituyente que se hace en la provincia de Santa Fe, entre los tantos argumentos expresados de los diferentes partidos políticos, quienes eran convencionales constituyentes establecieron excluir de la responsabilidad directa al presidente, porque no podía ocuparse de todo. A ello, que queda claro que la presidenta no tiene responsabilidad administrativa, ni tampoco en la ejecución del presupuesto, por lo cual no puede comprender y saber si una obra se termina o se inicia, porque no firmó un papel, no armó licitación, no es inspectora de la obra y no le corresponde”, indicó el legislador.

“Y a eso le podemos sumar una gravedad mucho más grande también – dijo Ferreyra- cuando se vulnera el principio constitucional del non bis in idem, que garantiza la constitución para que ninguna persona puede ser juzgada ni condenada dos veces por los mismos hechos. La expresidenta de la nación ya fue absuelta por estos hechos en otro juicio que se radicó en la provincia de Santa Cruz. Por lo que, al reabrir la causa en este nuevo juicio, está violando una garantía de nuestra constitución”.

La senadora Carolina Casas dijo: “En nombre también de mis compañeras que adhieren a esta carta que quisimos hacer y expresar con profunda solidaridad que hay un pueblo que la acompaña, que reconoce su entrega, su lucha incansable y su compromiso con la justicia social, los derechos humanos y la soberanía nacional. Durante sus gobiernos se alcanzaron transformaciones históricas que marcaron un antes y un después en la vida de millones de personas, como la ampliación de derechos con la asignación universal por hijo, la estatización del sistema previsional, el acceso ampliado a la educación universitaria y la consolidación de políticas de memoria, verdad y justicia entre muchas otras”.

El senador Figueroa Castellanos, por su parte expresó: “Esto no se trata ni de Cristina, esto se trata de cómo se distribuyen los recursos. Entonces, cuando en esta mesa hay una propuesta de que se distribuya entre todos los argentinos, y en la otra mesa hay una propuesta que se distribuya solamente en los grupos concentrados de la economía nacional e internacional, claramente lo que esté en el medio van a arrasar. Pero lo han hecho siempre. No hay posibilidad de enfrentar estos poderes concentrados, que no tienen límite, que avasallan las leyes, que avasallan las constituciones, y no hay posibilidad de enfrentarlos si no es juntos, si no es unidos, si no es organizados. El peronismo, por el cual doy cuenta en este momento, tenemos que generar todas las acciones, tenemos que ocupar todos los espacios, de tal manera que seguramente, como tendrá que ser, juntos y organizados, vamos a poder dar batalla a todas estas avanzadas que estamos teniendo”.