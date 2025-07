Crisis en Boca: Riquelme ya tendría definido al sucesor de Russo por la peor racha en la historia del club

El Xeneize atraviesa uno de sus peores momentos deportivos y el ciclo de Miguel Ángel Russo parece haber llegado a su fin. Según trascendió, Juan Román Riquelme ya habría elegido a su reemplazante.

Boca Juniors está inmerso en una profunda crisis futbolística que no da tregua. Con once partidos consecutivos sin ganar, el club no solo acumula la peor racha de su historia, sino que también transita un clima interno en ebullición. A dos años de su última participación en la Copa Libertadores, y tras una serie de decepciones que se coronaron con el papelón vivido ante Huracán —donde un confuso cambio de Miguel Merentiel en el entretiempo desató la furia del vestuario—, el futuro de Miguel Ángel Russo como entrenador está sellado: se va.

La versión más fuerte indica que su salida sería “por motivos personales”, aunque en el entorno del club no hay dudas de que Juan Román Riquelme, presidente y principal figura de la dirigencia, habría tomado la decisión de desplazarlo. No sería la primera vez: desde su llegada a la cúpula en diciembre de 2019, Riquelme no permitió que ningún técnico completara su contrato.

La peor racha de Boca

Desde el triunfo ante Estudiantes de La Plata el 19 de abril de este año, Boca no volvió a ganar. En total, acumula once encuentros sin victorias, superando dos registros previos que ostentaban el dudoso honor de ser los peores del club: los diez partidos sin triunfos de 1957 (4 derrotas y 6 empates) y los diez de 2021, bajo el mismo Russo, con 8 empates y 2 caídas.

La racha ya se cobró una víctima: Fernando Gago. Tras su salida, Mariano Herrón asumió de forma interina, sin lograr revertir la situación, y el mando recayó en Russo. Pero el presente deportivo terminó por sentenciarlo.

El equipo tendrá una nueva oportunidad en la fecha 4 del Torneo Clausura, cuando reciba a Racing en La Bombonera. Será una prueba de fuego, tanto para cortar la racha como para calmar el clima enrarecido entre los hinchas y la dirigencia.

Zubeldía, el nombre que suena con fuerza

En medio de esta turbulencia, una primicia sacudió la radio: en el pase entre Jorge Rial y Gustavo Sylvestre en Radio 10, este último interrumpió para lanzar la bomba. “Me lo dice una persona muy bien informada: se viene Zubeldía, en quince días nuevo técnico de Boca”, aseguró el periodista.

Luis Zubeldía, actualmente sin club tras su paso por el San Pablo de Brasil —donde no logró buenos resultados ni dejar una marca de juego—, aparece como el principal candidato para asumir el desafío. También fue mencionado como posible entrenador de Racing, aunque allí la continuidad de Gustavo Costas no parecía estar en duda… hasta ahora.

En Boca, en cambio, los ciclos técnicos parecen tener fecha de vencimiento desde el inicio. Riquelme ya dejó en claro que, bajo su conducción, la paciencia con los entrenadores es limitada. Y Zubeldía, si se concreta su arribo, deberá asumir no solo el desafío futbolístico, sino también el peso de esa historia reciente.