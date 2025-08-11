¿Crimen por error? Dolor y desconcierto por la peluquera asesinada y su hijo herido: “No podemos entender”, dijo el papá del adolescente

Familiares, amigos y todo un barrio despide con dolor este lunes a María Florencia González, la peluquera de Empalme Graneros asesinada este fin de semana cuando iba a hacer unas compras con su hijo adolescente, que también cayó herido y se recupera ahora en el hospital Víctor J. Vilela. Su expareja y padre del joven manifestó su tristeza y desconcierto por lo ocurrido. Todo indica que madre e hijo fueron atacados por error; mientras tanto, circula otra versión. A las 13.15, concluido el velorio, el fiscal Patricio Saldutti a cargo del caso brindará una conferencia de prensa.

“Es una locura que no podemos entender”, dijo Gonzalo a Radio 2 desde la sala velatoria de Santiago al 900. Contó que cuando ocurrió el ataque fatal, el sábado por la noche, él estaba trabajando como chofer de Uber y enseguida se acercó a Cavour y Ottone donde se enteró de la secuencia desgarradora: su hijo de 16 años herido y su madre muerta cuando iban a la granjita a hacer unas compras.

María Florencia con su hijo y Gonzalo, su expareja. (Foto: Facebook María Florencia González)

“No se si la confundieron”, dijo y lamentó, entre tanta incertidumbre, las distintas versiones en circulación. Por ejemplo, una de ellas, indica que el ataque, lejos de haber sido un error, fue dirigido porque González denunció un búnker de droga que funciona enfrente de su casa y que el viernes, el día anterior a su muerte, había sido incluso baleado. Según pudo saber Radio 2, no existe tal denuncia.

La versión recurrente entre los vecinos de Empalme Graneros que recabó Rosario3 este domingo, es la del ataque dirigido a otro blanco. Muchos vecinos azorados por el homicidio y sin poder entender lo que pasó afirmaron que “no andaba en nada raro” y que era una persona querida y conocida por todos en ese sector del noroeste rosarino.