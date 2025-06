Crimen familiar: “Mi hermano matando a mi papá y disparándole a mi mamá, no caigo”

“Sigo sin entender el porqué de que esto termine así, mi hermano matando a mi papá y disparándole a mi mamá, no caigo”, son las palabras que abren un posteo de Instagram en la cuenta de Andrés (15), hijo de Omar Humberto Parapugna (66) y Paula Jasolvec González (49), y hermano de Santiago Coll (23), detenido acusado de asesinar a su padrastro, herir a su mamá e intentar suicidarse en su casa de Lanús.

El viernes, en la casa familiar ubicada en Lanús Oeste, Santiago mató a Parapugna -quien era su padrastro- con un arma, baleó y apuñaló a su mamá y luego se cortó el cuello cuando los oficiales lo encontraron. La tragedia familiar deja todavía varias incógnitas. La primera de ellas: constatar si el joven -que ahora se encuentra hospitalizado- está o no bajo tratamiento psiquiátrico.

La noticia generó conmoción en el barrio, y lo que trascendió sobre la familia fue que Parapugna era cardiólogo y que había vivido en Lanús desde siempre. Él y Paula eran pareja y tuvieron juntos un hijo, Andrés. Santiago Coll era fruto de una relación anterior de la mujer.

En las horas posteriores al hecho, Andrés utilizó sus redes sociales para dejar un mensaje junto a una foto familiar de los cuatro: “Sigo sin entender el porqué de que esto termine así, mi hermano matando a mi papá y disparándole a mi mamá, no caigo. Siempre te voy a defender Santi, sos mi hermano y sé cómo sos y vos jamás harías algo así. No sé si te drogaste, si fue otra persona, pero mamá va a estar bien y te vamos a ayudar”.

En el mismo posteo, dejó unas palabras para su papá. “Y vos, gordo, no te pudiste no defender, la luchaste hasta el final, te operaron de la cabeza dos veces y aún así siempre haciendo reír a la gente, dándole el lado bueno a la vida. Un poco loco, pero un loco hermoso que nunca se guardó nada, siempre de frente y tu apellido va a quedar en lo más alto del mundo. Feliz día papi, estés donde estés, no sabés la falta que me vas a hacer mi gordo”.

Cómo sigue el caso

La noche de la tragedia fue Paula quien alertó a la policía de que había sido atacada a tiros y con un arma blanca por su propio hijo. Según contó la mujer a los oficiales, había ocurrido una discusión previa y en ese contexto el joven tomó un arma, le disparó y luego tomó dos cuchillos para apuñalarla. A su padrastro le disparó mientras estaba sentado en una reposera, y murió en el acto.

Ella fue trasladada en grave estado en una ambulancia del SAME al Hospital Evita, con tres disparos en el omóplato izquierdo y varios cortes y golpes en la cabeza y en la cara. Santiago se hizo un corte profundo cuando la policía lo interceptó en un altillo de una casa cercana, y tuvo que ser llevado al mismo hospital.

El frente de la casa donde un joven mató a su padrastro e hirió de gravedad a su madre en Lanús.

Fuentes del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires que conduce Nicolás Kreplak dijeron a Clarín que tanto la madre como el hijo se encuentran actualmente internados en terapia intensiva, estables.

La Fiscalía N° 8 de Lanús, especializada en Violencia Familiar y de Género, a cargo de la fiscal María Fernanda Wilhel, tomó intervención en el caso. En el lugar se secuestró un arma tipo pistola de color negra y dos cuchillos con rastros de sangre para ser peritados.

Santiago Coll, el joven que provocó una tragedia familiar en Lanús.

Si bien un primer informe policial indicó que Parapugna recibió al menos cinco tiros por la espalda, Clarín consultó con fuentes del caso sobre el resultado de la autopsia y aclararon que hasta la fecha todavía no se ha recibido la información, aunque “seguramente será a la brevedad”.

