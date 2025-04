Crimen del ministro Rojas: se presentó a declarar la exministra Fabiola Segura

Hoy jueves la extitular de la cartera de Seguridad de la provincia, Fabiola Segura, se presentó en tribunales para prestar declaración como testigo del Caso por el homicidio de Juan Carlos Rojas, que investiga el fiscal Hugo Costilla.

Segura declara como testigo, porque fue ministra de Seguridad cuando ocurrió el asesinato y hasta hace unas semanas.

Ayer, los hijos del asesinado Juan Carlos Rojas nuevamente lanzaron duras acusaciones contra la Corte de Justicia y el Ministerio Público Fiscal, luego de las últimas declaraciones públicas que hizo el fiscal Costilla.

El funcionario judicial había asegurado que “evidentemente debe haber un interés de que yo no continúe en esa causa y no solo ahí, sino en la función en sí. Hay un interés que pretende que yo no continúe”.