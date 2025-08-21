Crimen de Pachado en Catamarca: el fiscal pidió condenar a los Barros y absolver a Varela

Hoy jueves concluyó el alegato de la Fiscalía en el juicio por jurados que investiga el crimen de Pachado, que se lleva adelante desde principios de esta semana. El fiscal Augusto Barros pidió la absolución de Gustavo Varela, amparándose en el beneficio de la duda, y solicitó la culpabilidad de Cristian y Marcelo Barros por el delito de homicidio agravado por alevosía, mientras que para Nery y Ezequiel Barros, pidió que se los condene por un delito menor: partícipes secundarios en el homicidio agravado por alevosía.

El fiscal Barros recordó los testimonios clave, entre ellos el de la exnuera de Cristian Barros y del mecánico, así como de otros testigos profesionales, que confirmaron la presencia de sangre humana en los elementos secuestrados como evidencia del crimen.

Tras los alegatos, se solicitó un cuarto intermedio, y se espera que el juez Silvio Martoccia dicte sentencia pasada el mediodía.