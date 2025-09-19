Radio TV Valle Viejo
Crimen de Hugo Ariel Ocampo: la broca de la familia de la víctima por la prisión domiciliaria para la asesina condenada

Carlos Ocampo expresó su rechazo a la decisión judicial de otorgarle prisión domiciliaria a Cinthia Bazán, condenada por el crimen de su hermano, Hugo Ariel. El beneficio es porque la mujer cursa un embarazo de alto riesgo. “Con todo el dolor del mundo recibimos la terrible noticia de que la asesina de mí hermano, ahora va a estar en su casa. Qué injusto que es que mientras ella está en su casa, nosotros tenemos que ir al cementerio”, dijo.

“Está Justicia no es la que queremos”, resaltó. “No puede ser que una asesina, cómplice de violación, esté en la casa cuidándose, mientras que nosotros como familia estamos destruidos”, subrayó.

Cabe recordar que Bazán fue condenada a prisión perpetua por homicidio agravado por mediar relación de pareja, por el brutal crimen ocurrido el 18 de enero de 2023 en Antapoca. Además, está imputada por encubrimiento agravado por omitir denunciar un hecho grave (abuso sexual) en calidad de autor.

