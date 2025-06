Crimen de Christian Cézar en Catamarca: familiares de la víctima rechazan el juicio abreviado

Leonel “Machete” Suárez debe ser trasladado este miércoles a la oficina de la OGA para ratificar un acuerdo de juicio abreviado por el asesinato de Cristian César, cometido en Avenida Los Terebintos el 1 de enero de 2024.

El pacto que prevé una pena de 12 años fue cuestionado por la familia de la víctima, convocando a una marcha frente a la sede judicial para exigir justicia.

La madre de Christian, en diálogo con Radio TV Valle Viejo, manifestó: “Yo me opongo porque no es justo para mi hijo que le den el privilegio a quien lo mató, que le den todos los privilegios que le están dando, porque él merece una condena más alta. No merece 12 años, porque la vida de mi hijo no vale 12 años. La sangre que dejó mi hijo en esa vereda no vale 12 años. Quiero justicia, era mi bebé, era mi hijo al que mataron”.

Christian Cézar murió por tres puñaladas fatales el lunes 1 de enero de 2024 en la zona Norte de la Capital, en avenida Los Terebintos y calle Julio Cortázar. Cézar, había salido a comprar bebida cuando se inició la discusión con Leonel “Machete” Suárez y este lo apuñaló con un cuchillo tipo carnicero, según los testimonios, ocasionándole la muerte.

Luego, Suárez se dio a la fuga a bordo de un automóvil. Al llegar a la escena, los efectivos de la Comisaría Octava encontraron solo a la víctima tendida en el suelo en medio de un charco de sangre por lo que convocaron al personal del SAME. Estos luego constataron su fallecimiento.

Finalmente, Suárez fue detenido horas después durante un allanamiento policial en una vivienda ubicada en calle 22 de Abril y Monseñor Sueldo.