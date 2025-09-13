Crimen de Celeste Moreno: polémica decisión judicial deja en libertad a tres imputados del femicidio

La Justicia volvió a encender la polémica en torno a uno de los femicidios más estremecedores de la provincia. La Cámara de Apelaciones de Catamarca resolvió rechazar el pedido de prisión preventiva solicitado por la Fiscalía y ordenó que tres de los imputados en la causa por el asesinato de Celeste Judith “Chasqui” Moreno continúen el proceso judicial en libertad.

De esta manera, Claudio Antonio “Loco” Argañaraz, Eduardo Rafael “Cacho” Silva e Ítalo Yamil Agüero permanecerán fuera de prisión, a la espera del juicio, pese a la gravedad de las acusaciones en su contra. El único detenido es Miguel Ángel “Iguana” Nieva, quien ya cumple prisión por otra causa.

La medida generó un fuerte malestar en el entorno de la víctima y en organizaciones feministas, que consideran que el fallo constituye un retroceso en la lucha contra la violencia de género. “Es una burla a la memoria de Celeste y a todas las mujeres que todavía esperan justicia”, expresaron desde un colectivo que acompañó a la familia desde el inicio del proceso.

El crimen de Celeste, ocurrido en octubre de 2013, sigue marcado en la memoria de la sociedad catamarqueña. Su cuerpo fue hallado en un descampado cercano a la avenida Virgen del Valle Norte. La autopsia determinó que murió por asfixia por estrangulamiento a lazo, además de presentar múltiples lesiones en el rostro y la cabeza. El caso adquirió aún mayor conmoción cuando se confirmó que la joven estaba embarazada de entre 11 y 12 semanas.

La decisión de la Cámara refuerza la sensación de impunidad y mantiene viva la indignación por un expediente que, a más de una década, todavía no ha tenido una respuesta definitiva.

